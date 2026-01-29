Investigan si hubo adulteración en el certificado de antecedentes disciplinarios de Daniel Quintero

Medellín

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, ordenó una apertura de investigación rigurosa para establecer si hubo algún tipo de adulteración en el certificado de antecedentes disciplinarios del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Según explicó la Procuraduría, esta investigación se da para aclarar “las razones que permitieron que una consulta en el sistema de información de la institución para establecer los antecedentes disciplinarios del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, entregara como respuesta que la cédula del exfuncionario se encontraba cancelada por muerte de su titular”.

El procurador impartió las instrucciones para que se aclare plenamente lo ocurrido y se apliquen las sanciones a que haya lugar de conformidad con la ley de manera severa.

Removieron funcionarios

Aunque apenas se están iniciando las investigaciones y se desconocen las circunstancias de los hechos, Gregorio Eljach, ordenó remover de su cargo a algunos funcionarios que tenían bajo su responsabilidad el sistema de información en el que se consultan los antecedentes disciplinarios.

La instrucción del procurador removió de inmediato a los funcionarios encargados de este sistema.

Más investigaciones

Además de esta inconsistencia en el sistema, también se investigará si hubo otro tipo de adulteraciones en el certificado de antecedentes disciplinarios del exalcalde de Medellín.

La investigación disciplinaria quedó a cargo de la Veeduría de la Procuraduría, que investiga a los funcionarios de la institución.

Recientes acciones contra Quintero

Cabe recordar que hace unas semanas el exalcalde aseguró que la Procuraduría le había abierto un nuevo pliego de cargos por haber señalado al concejal Sebastián López de controlar al Ministerio Público.

Quintero dijo en ese momento que “por responderle al Concejal que nunca ha parado de calumniarme la Procuraduría me acaba de abrir otro pliego de cargos”, e indicó que cayó en una trampa y ahora se la están cobrando.

El cambio en primera

En noviembre, la Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la sanción disciplinaria de seis meses de suspensión e inhabilidad para ejercer cargos públicos en contra del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por su video de mayo del año 2022, que se conoció como “el cambio en primero”.

En ese momento Quintero era mandatario local y la Procuraduría consideró que era un mensaje de apoyo claro al candidato presidencial Gustavo Petro.

La Procuraduría indica que el exalcalde incurrió en participación indebida en política al difundir ese mensaje en redes sociales.