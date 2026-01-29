Rendón pide que Petro hable con Trump sobre alias ‘Calarcá’ por asesinato de 13 policías en Amalfi

Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió que la reunión del presidente Gustavo Petro con el mandatario estadounidense, Donald Trump, sirva para cuestionar la libertad de alias “Calarcá” tras conocerse su presunta responsabilidad en el asesinato de 13 policías en Amalfi en agosto de 2025.

Rendón solicitó, además, que se cuestione la forma en que se hará efectiva la recompensa de 5 millones de dólares ofrecida por las autoridades norteamericanas por el hecho violento, luego de que se identificara que el helicóptero atacado, en el que se movilizaban los uniformados, era propiedad del Gobierno de Estados Unidos.

El gobernador expresó que, en la visita de Petro a Estados Unidos, es indispensable aclarar por qué tiene levantada su orden de captura y actualmente participa en las negociaciones de la paz total impulsadas por el Gobierno Nacional.

“Me pregunto cómo se va a materializar la recompensa de hasta 5 millones de dólares que ofrece el Departamento de Estado si el responsable de este hecho de terror, justamente alias Calarcá, goza de total impunidad en Colombia”.

Críticas a la paz total

Andrés Julián Rendón ha sido reiterativo en rechazar el proceso de paz total del Gobierno Nacional, al indicar que es un intento fallido que envalentona a los criminales del departamento y otras regiones del país para delinquir.

Por esto, en múltiples ocasiones, el gobernador ha señalado al presidente Petro como el principal responsable del fortalecimiento de los grupos armados ilegales en el país; señalando que estructuras como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc han crecido entre un 60% y 70% respectivamente en Antioquia.