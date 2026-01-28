Vías inundadas, sectores sin energía y carros afectados: balance del aguacero en Medellín

Medellín

En la tarde de este miércoles se reportó un intenso aguacero acompañado de potentes vientos y descargas eléctricas que generaron varias emergencias en Medellín. La comuna más afectada fue El Poblado.

En el Poblado, un árbol y un poste cayeron sobre una van que no dejó personas lesionadas, pero sí afectó la energía de los sectores Altos Del Poblado, Las Lomas, Las Palmas, Los Balsos y Los Naranjos. EPM está trabajando para restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

Mientras que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que el desbordamiento de la quebrada La Presidenta generó las inundaciones en una amplia zona de El Poblado. En esta zona también un muro cayó sobre varios vehículos en la carrera 31. Tampoco hay lesionados, pero sí daños materiales.

#EPM I Informó que en El Poblado la caída de un árbol afecta la energía en los sectores Altos del Poblado, Las Lomas, Las Palmas, Los Balsos y Los Naranjos de Medellín. También un vehículo se vio afectado por esta emergencia.

📽️cortesía pic.twitter.com/q99yqHikbQ — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) January 28, 2026

“Algunas de esas zonas están sobre todo concentradas cerca a Monterrey, justo en esta zona tenemos ahí también un deterioro en el tema de vía donde se tiene que generar un cierre. Tenemos caídas de árboles, tenemos daños de vía, pero no tenemos ningún reporte de personas heridas o desaparecidas o que hayan perdido la vida afortunadamente. Todos los equipos de alcaldía, incluyendo bomberos, incluyendo movilidad, infraestructura y EPM, ya están trabajando”, dijo el alcalde Gutiérrez

Entre las vías afectadas están Las Vegas a la altura de Monterrey y Ciudad de Río, además de la Regional, entre otras.

#Emergencias I La ciudadanía reporta otros daños en vías por las inundaciones de las últimas horas en Medellín. En este caso, el reporte es en el sector de la calle 10 hacia Monterrey, lo que impide la movilidad por esa zona.

📽️Denuncias Antioquia pic.twitter.com/aOpktqHTQB — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) January 28, 2026

La atención de estas emergencias avanza y se espera que se entregue un consolidado de las labores.