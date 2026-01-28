Vías inundadas, sectores sin energía y carros afectados: balance del aguacero en Medellín
La comuna más afectada fue El Poblado por el desbordamiento de la quebrada La Presidenta.
Medellín
En la tarde de este miércoles se reportó un intenso aguacero acompañado de potentes vientos y descargas eléctricas que generaron varias emergencias en Medellín. La comuna más afectada fue El Poblado.
En el Poblado, un árbol y un poste cayeron sobre una van que no dejó personas lesionadas, pero sí afectó la energía de los sectores Altos Del Poblado, Las Lomas, Las Palmas, Los Balsos y Los Naranjos. EPM está trabajando para restablecer el suministro en el menor tiempo posible.
Mientras que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que el desbordamiento de la quebrada La Presidenta generó las inundaciones en una amplia zona de El Poblado. En esta zona también un muro cayó sobre varios vehículos en la carrera 31. Tampoco hay lesionados, pero sí daños materiales.
“Algunas de esas zonas están sobre todo concentradas cerca a Monterrey, justo en esta zona tenemos ahí también un deterioro en el tema de vía donde se tiene que generar un cierre. Tenemos caídas de árboles, tenemos daños de vía, pero no tenemos ningún reporte de personas heridas o desaparecidas o que hayan perdido la vida afortunadamente. Todos los equipos de alcaldía, incluyendo bomberos, incluyendo movilidad, infraestructura y EPM, ya están trabajando”, dijo el alcalde Gutiérrez
Entre las vías afectadas están Las Vegas a la altura de Monterrey y Ciudad de Río, además de la Regional, entre otras.
La atención de estas emergencias avanza y se espera que se entregue un consolidado de las labores.