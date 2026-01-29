Cámara ardiente y homenajes marcarán despedida del representante Diógenes Quintero

Norte de Santander.

La despedida del representante a la Cámara, Diógenes Quintero, se realizará con actos públicos en Norte de Santander.

Así lo confirmó su esposa, Diana Riveros, quien anunció que se tiene previsto realizar una cámara ardiente en Cúcuta y homenajes tanto en la capital del departamento como en Ocaña, su región de origen.

Aunque aún no hay confirmación oficial sobre fechas, horarios y lugar exacto, de manera preliminar se presume que la cámara ardiente podría llevarse a cabo en la Gobernación de Norte de Santander.

En diálogo con Caracol Radio, Riveros explicó que las coordinaciones avanzan mientras se espera la entrega del cuerpo.

“Sí, la idea es hacer cámara ardiente aquí en Cúcuta. Estamos apenas coordinando porque no tenemos información exacta de en qué momento vamos a poder recibir el cuerpo, entonces no hay datos precisos todavía”, señaló.

Indicó además que la familia tomó la decisión de realizar un homenaje en Ocaña, teniendo en cuenta el arraigo del representante con su tierra y la dificultad que tendrían muchas personas para desplazarse hasta Cúcuta.

“Nuestro deseo es hacerle un homenaje en Cúcuta, pero también en Ocaña, que es su región, su provincia. Pensando en todas esas personas que van a querer acompañarlo y a quienes se les hace mucho más difícil venir hasta acá”, explicó.

Durante la entrevista, Diana Riveros reveló un hecho de alto valor simbólico que marcó a la familia: el representante Diógenes Quintero falleció el mismo día en que se conmemoraba un nuevo aniversario de la muerte de su padre.

“Ayer estaba de cumpleaños, 12 años de muerto. Fue el mismo día que Dios escogió también para él”, expresó.

La esposa del congresista también compartió detalles sobre las últimas horas que compartieron como familia, señalando que la noche anterior habían estado juntos y que él regresó a casa cerca de la medianoche.

“Él llegó casi a las 12, me dio un beso, se bañó, se alistó y se acostó a mi lado. Me abrazó. Mi hija se despertó en la madrugada y se arrunchó con nosotros. Nos arrunchamos los tres”, relató.

Riveros recordó que, como era habitual, el representante fue quien preparó el café antes de salir de casa.

“Siempre que él estaba, él hacía el café y me lo llevaba hasta la habitación. Me dijo: ‘mi amor, te dejé el café’. Cuando ya estaba lista, bajé, lo abracé y le di un beso antes de salir”, contó.

En su testimonio, destacó el rol de Diógenes Quintero como padre, esposo y ser humano, más allá de su faceta política.

“Aparte de un gran papá, era un gran ser humano, un gran esposo. En todo lo que hacía siempre procuraba ser el mejor, responsable, un caballero. El que lo conoció sabía que con su sonrisa desarmaba a cualquiera”, afirmó.

También resaltó la trayectoria personal y el esfuerzo que marcó su vida.

“Él se hizo con esfuerzo, con muchísimo sacrificio. Tenía todas las posibilidades de ser cualquier otra cosa y lo logró. Lo logró gracias a su papá, que luchó para que él fuera profesional”, señaló.