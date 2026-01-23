Crisis de salud: EPS deben más de $14.000 mil millones al Hospital Mental Universitario de Risaralda

Pereira

El Homeris atraviesa un complejo escenario financiero derivado de la crisis estructural que enfrenta el sistema de salud en Colombia. A la fecha, la deuda acumulada por parte de las EPS con el hospital supera los $14.600 millones, correspondientes a servicios de salud mental ya prestados a los usuarios.

Ante este panorama, la gerencia de Hospital Mental ha venido implementando acciones administrativas y financieras orientadas a buscar una normalización progresiva de la prestación de servicios, sin desconocer las limitaciones que impone la falta de flujo de recursos.

Como parte de estas medidas, el Homeris volvió a suspender de manera temporal la atención a usuarios de la Nueva EPS, decisión adoptada para proteger la sostenibilidad institucional.

La entidad aclaró que esta suspensión no afecta a las demás EPS, con las cuales se continúa prestando el servicio conforme a las capacidades operativas y contractuales vigentes, así lo confirmó Federico Restrepo, gerente del Hospital Mental Universitario de Risaralda.

“El panorama a mediano plazo se ve cada vez peor, las EPS mes a mes están girando menos recursos, a nivel nacional las EPS están intervenidas y qué pasa, están haciendo una práctica de cambiar los interventores cada dos tres meses, eso qué significa, que el interventor que llega dice, yo empiezo de aquí en adelante, yo la cartera no la puedo pagar, entonces ya vamos con pérdida de cartera del 30 %”, afirmó Restrepo.

El Hospital Mental Universitario de Risaralda reiteró su disposición al diálogo y a la corresponsabilidad entre los actores del sistema, como un camino necesario para proteger el derecho a la salud mental de la población del departamento, mientras se buscan soluciones de fondo a la crisis financiera que afecta al sector.

