Más de 400 mil usuarios de tres EPS en Risaralda, se quedan sin atención desde el 16 de enero

La crisis en el sistema de salud de Risaralda se profundiza; desde la red pública hospitalaria tomaron la decisión de que a partir del 16 de enero, cerca de 400.000 usuarios afiliados a la Nueva EPS, Asmet Salud y Pijao Salud quedarían sin atención, donde solo se garantizarán urgencias vitales, esto debido al reiterado incumplimiento de estas EPS en los acuerdos de pago.

La alerta fue lanzada por los gerentes de los hospitales del departamento, quienes se reunieron para advertir que la situación financiera es insostenible. La deuda acumulada de las EPS con la red pública supera los $400.000 millones. De ese monto, $54.000 millones corresponden a la Nueva EPS, $37.000 millones a Asmet Salud y $27.000 millones a Pijao Salud.

El gerente del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, Javier Alejandro Gaviria, fue contundente al describir el momento crítico que atraviesa la red hospitalaria.

“Estamos muy preocupados porque desafortunadamente los giros han sido muy irregulares y no estamos recibiendo lo que deberíamos recibir. En últimas los usuarios son los que se ven afectados porque tarde o temprano vamos a llegar a un momento en el que colapse todo y no vamos a tener cómo prestar los servicios a las personas usuarias.”

Uno de los puntos más críticos es la situación con la Nueva EPS, señalada como la principal deudora y la que concentra el mayor número de afiliados en la región.

Según Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva en AISalud, la falta de recursos ya genera graves dificultades para la remisión de pacientes, especialmente en baja complejidad, salud mental y oncología, debido a la ausencia de una red funcional en el departamento.

“Hay serios problemas ya porque no hay cómo remitir pacientes de baja complejidad, pacientes de salud mental, pacientes oncológicos, no tiene red el departamento de Risaralda y esto está afectando por obvias razones al usuario, también a la baja complejidad porque quedan con esos usuarios atrapados sin tener capacidad para resolver sus patologías y fuera de eso están teniendo ya dificultades con los proveedores quienes ya no quieren despacharles insumos y medicamentos por la cartera tan alta que tienen con ellos.”

La crisis también golpea con fuerza a los hospitales de primer nivel en municipios de la región como Santuario, Apía y Santa Rosa de Cabal, donde los pagos por evento no están llegando y los presupuestos han tenido que ser recortados. En algunos casos, la contratación del talento humano solo está garantizada hasta junio, lo que anticipa un panorama aún más complejo para el segundo semestre.

La red pública de Risaralda, conformada por el Hospital Universitario San Jorge (tercer nivel), los hospitales Homerís, Santa Mónica de Dosquebradas y San Pedro y San Pablo de La Virginia (segundo nivel), y los hospitales municipales de primer nivel, enfrentan una emergencia financiera que requiere decisiones urgentes para evitar un colapso total del sistema y una afectación directa a cientos de miles de usuarios.