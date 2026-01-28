6AM W6AM W

Justicia

MinJusticia firmó la resolución que deja en firme la extradición de ‘Pipe Tuluá’

MinJusticia firmó la resolución que deja en firme la extradición de ‘Pipe Tuluá’

MinJusticia firmó la resolución que deja en firme la extradición de ‘Pipe Tuluá’

01:25

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Felipe Marín, alias 'Pipe Tuluá'. Foto: W Radio

Noticia en desarrollo.

Escuche la noticia completa a continuación:

MinJusticia firmó la resolución que deja en firme la extradición de ‘Pipe Tuluá’

01:25

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

Bogotá

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad