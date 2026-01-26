Golpe al narcotráfico en el Catatumbo

Operativo contra el narcotráfico en el Catatumbo / Foto Ejército Nacional

Cúcuta

Tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, ubicaron tres laboratorios para la producción de pasta base de coca que pertenecerían al ELN – Frente “Luis Enrique León Guevara”, en la vereda La India, del sector de Alto San Miguel, municipio de Tibú, Norte de Santander.

En las infraestructuras, avaluadas en 295 millones de pesos, se hallaron 660 galones de pasta base de coca en suspensión; 385 galones de ACPM; 180 galones de gasolina; 110 galones de ácido sulfúrico; además de 375 kilogramos de insumos sólidos.

En el lugar se inhabilitaron equipos y maquinarías necesarios en la producción de narcóticos en la zona norte del departamento.

A través de información de inteligencia se constató que la droga producida en este complejo cocalero con capacidad de producción mensual de 600 kilogramos de estupefaciente sería comercializada en Estados Unidos y Europa. Así mismo, se verificó que las rutas utilizadas para distribuir la droga serían a través de Venezuela.

Con esta operación militar se logró impactar nuevamente las finanzas ilegales del ELN, puesto que, en días anteriores, el CONAT afectó en 5153 millones de pesos a esta organización criminal en el departamento del Cesar.