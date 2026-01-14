MinDefensa niega seguimientos ilegales y uso de Pegasus a Andrés Idárraga

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a las versiones reveladas en Reporte Coronel de 6AM W de Caracol Radio sobre presuntos seguimientos ilegales y el uso del software de espionaje Pegasus desde el Ministerio de Defensa, y aseguró que el ministro de Justicia encargado fue “víctima de una información falsa”.

En contexto: El ministro de Justicia denuncia que lo están espiando

Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, tras las verificaciones internas realizadas, “jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa ni desde ninguna fuerza hacer un seguimiento como el que señala esa información”.

En ese sentido, dijo que el software Pegasus estuvo en Colombia únicamente durante los años 2021 y 2022 y que desde entonces dejó de utilizarse. “Hoy no está siendo utilizado por la fuerza pública”, afirmó.

El ministro también fue enfático en señalar que cualquier herramienta de este tipo, en caso de emplearse, solo podría hacerse con orden judicial y bajo los procedimientos legales establecidos. “De lo contrario, sería una violación a la ley”, afirmó.

¿Qué pasa con el sargento Ramírez, señalado por Idárraga en la denuncia?

Frente a la mención del sargento Ramírez en la información divulgada, el ministro Sánchez afirmó que el suboficial no pertenece al arma de inteligencia y que hace parte de los esquemas de seguridad del Ministerio de Defensa, donde existen alrededor de 14 esquemas similares.

Indicó que su función está enfocada en capacidades de inteligencia y contrainteligencia que recaen exclusivamente en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y no se ejecutan al interior del ministerio.

“El sargento es un articulador: solicita misiones de inteligencia y contrainteligencia, pero no las ejecuta. Las actividades de contrainteligencia que he ordenado se limitan únicamente a miembros del Ministerio de Defensa”, explicó el ministro.

Le puede interesar: “No dé más papaya”: Roy Barreras al Gobierno tras denuncias del MinJusticia sobre espionaje

No obstante, desde Caracol Radio conocimos la ficha de trabajador que reposa en los archivos del ministerio de Defensa, donde se indica que Ramírez sí pertenecería al arma de Inteligencia Militar.

El ministro Sánchez fue enfático en decir que el suboficial tenía relación con la ejecución de gastos reservados. Precisó que estos recursos son manejados directamente por las Fuerzas Militares y que desde el Ministerio de Defensa solo se ejerce una labor de supervisión.

Finalmente, el ministro advirtió que la exposición del nombre, la hoja de vida o imágenes del sargento Ramírez no solo pone en riesgo su seguridad personal, sino que vulnera su privacidad, afecta su buen nombre y el debido proceso.

“Si hay una investigación, esta debe manejarse con la reserva debida”, concluyó Sánchez.

El conocido software espía israelí 'Pegasus'. Cortesía: Getty Images. Ampliar

Afirmó que fiscal general de la Nación ya sabe del caso y está comprometida con adelantar las indagaciones a que haya lugar, con celeridad y rigor.