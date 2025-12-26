Corte declaró improcedente la tutela de alias ‘Pipe Tuluá’

El criminal alias 'Pipe Tuluá' interpuso tutela ante la Corte con la que pretende frenar la extradición a Estados Unidos

La magistrada Hilda González Neira, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, declaró improcedente la tutela con la que el jefe criminal Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, pretendía frenar su extradición hacia Estados Unidos por narcotráfico.

El pasado 4 de diciembre el presidente de la República Gustavo Petro firmó la resolución que avaló la extradición, en ese documento quedó claro que alias ‘Pipe Tuluá’ no cumple ningún rol de paz, y mucho menos tiene asiento las Mesas de Diálogo de Paz o en los Espacios de Conversación Sociojurídicos, con la banda criminal ‘La Imaculda’

Tras conocer la posición del gobierno nacional, alias ‘Pipe Tuluá’, el 12 de diciembre interpuso una tutela alegando una supuesta vulneración al “debido proceso, defensa, libertad personal y acceso a la administración de justicia”, además, pretendía dejar sin efecto el concepto que emitió en su contra la Corte Suprema.

Al analizar el caso, la magistrada González, desestimó esa tutela, porque no es la vía jurídica y el jefe criminal ‘Pipe Tuluá’aún tiene otros mecanismos para controvertir la resolución presidencial que lo manda ante una corte del distrito Sur de Texas, en Estados Unidos.

La decisión conocida por Caracol Radio, dice que la resolución expedida por el presidente de la República, es una decisión administrativa y por lo tanto, es ante los jueces administrativos a quienes les corresponde conocer de la inconformidad del cabecilla ‘Pipe Tuluá’.

Desestimada la tutela, ahora solo falta esperar a que el Ministerio de Justicia ratifique la resolución de extradición.