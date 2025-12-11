Justicia

‘Pipe Tuluá’ se va extraditado a Estados Unidos: gobierno Petro dio luz verde

El jefe de la banda criminal “La Inmaculada” es enviado a Estados Unidos porque no desempeña ningún rol en la política de la Paz Total del gobierno

Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá&#039;

Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá'

JUDICIAL

El presidente de la República Gustavo Petro firmó la resolución que avala la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá´, por delitos relacionados por narcotráfico.

Ese jefe criminal, señalado de estar detrás de la ola de asesinatos de guardias del INPEC en varias ciudades del país, tendrá que rendir cuentas ante las autoridades del país norteamericano por tres cargos.

Cargo Uno: Concierto para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína).

Cargo dos:Concierto para traficar y distribuir cocaína con la intención, a sabiendas y motivos para creer que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos)

Cargo Tres: Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, a sabiendas y con motivos razonables para creer que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos

“Pipe Tuluá No tiene ningún rol de paz”

El gobierno nacional no considera aplazar la extradición del jefe criminal ‘Pipe Tuluá’

La defensa pretendía frenar la extradición su presunta por los acercamientos exploratorios de paz, sin embargo, al ser consultada la oficina del Consejero Comisionado para la Paz, se corroboró que ‘Pipe Tuluá’ no desempeña ningún rol en las Mesas de Diálogo de Paz ni en los Espacios de Conversación Sociojurídicos.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad