‘Pipe Tuluá’ se va extraditado a Estados Unidos: gobierno Petro dio luz verde

JUDICIAL

El presidente de la República Gustavo Petro firmó la resolución que avala la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá´, por delitos relacionados por narcotráfico.

Ese jefe criminal, señalado de estar detrás de la ola de asesinatos de guardias del INPEC en varias ciudades del país, tendrá que rendir cuentas ante las autoridades del país norteamericano por tres cargos.

Cargo Uno: Concierto para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína).

Cargo dos:Concierto para traficar y distribuir cocaína con la intención, a sabiendas y motivos para creer que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos)

Cargo Tres: Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, a sabiendas y con motivos razonables para creer que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos

#ATENCIÓN | Esta es la resolución firmada por el presidente de la República, Gustavo Petro (@petrogustavo) que avala la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias 'Pipe Tuluá´, por delitos relacionados por narcotráfico.



Vía @andresGgitan… pic.twitter.com/bXJJLy7IC7 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 11, 2025

“Pipe Tuluá No tiene ningún rol de paz”

El gobierno nacional no considera aplazar la extradición del jefe criminal ‘Pipe Tuluá’

La defensa pretendía frenar la extradición su presunta por los acercamientos exploratorios de paz, sin embargo, al ser consultada la oficina del Consejero Comisionado para la Paz, se corroboró que ‘Pipe Tuluá’ no desempeña ningún rol en las Mesas de Diálogo de Paz ni en los Espacios de Conversación Sociojurídicos.