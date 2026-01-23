Fiscalía y DEA fortalecieron lazos contra el narcotráfico y el crimen organizado en Colombia

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, se reunió con el director general de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole. Foto: Fiscalía.

Justicia

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, se reunió con el director general de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, con el propósito de reafirmar la cooperación internacional y consolidar la lucha contra la criminalidad organizada.

Durante el encuentro también se reafirmaron los compromisos de trabajar de manera conjunta contra el narcotráfico, las finanzas criminales y el tráfico ilegal de armas.

Asimismo, se busca fortalecer los mecanismos de detección de la falsificación de moneda, y para ello se acordó un trabajo conjunto entre expertos investigadores y fiscales colombianos con agentes de la DEA.

Lea también: Petro cuestiona labor de fiscal Luz Adriana Camargo: “Otra vez una Fiscalía política”

“Este espacio reafirma el compromiso de la Fiscalía y las autoridades de Estados Unidos de continuar trabajando de manera coordinada, en el marco de la cooperación internacional, para enfrentar fenómenos criminales que impactan la seguridad, la economía y el Estado de derecho”, mencionó la Fiscalía.