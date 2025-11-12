“Siempre estamos en alerta”: director del Inpec por aval a la extradición de ‘Pipe Tuluá’

El director del Instituto Penitenciario y Carcelario, coronel Daniel Gutiérrez se pronunció tras el aval que dio la Corte Suprema de Justicia a la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’ y frente al riesgo de posibles retaliaciones.

“Ya estamos haciendo unas recomendaciones de seguridad para todos los funcionarios, siempre estamos en alerta, el rol penitenciario siempre va de la manos con esos riesgos constantes frente a las decisiones judiciales, frente a las intenciones de los criminales de atentar en contra de los trabajadores” señaló el coronel Gutiérrez.

Sobre el proceso de extradición del jefe de la banda criminal La Inmaculada, recluido en la estación de policía de Los Mártires en Bogotá, precisó:

“Cada mes se están extraditando alrededor de 30 a 40 personas, salen de La Picota a otros países, casi el 90% son para los Estados Unidos. Respecto al procedimiento lo que viene ahora es que pasa al Ministerio de Justicia y ya el Gobierno se encargará de determinar el sí o el no”.

Este año la guardia penitenciaria ha recibido al rededor de 300 amenazas y una seguidilla de atentados que resultaron en el asesinato de ocho de ellos.