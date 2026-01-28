¿Falta de diálogo o desavenencias? La polémica que frenó millones para la ciencia en Córdoba

El rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres, y el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.

Montería

Un desencuentro sobre los mecanismos para acceder a recursos de ciencia y tecnología ha puesto en evidencia posibles fricciones entre la administración del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, y la Universidad de Córdoba, dirigida por Jairo Torres Oviedo.

El conflicto, que trasciende lo meramente administrativo, habría frustrado la postulación de proyectos de investigación y formación de alto nivel para la institución de educación superior y el departamento.

La discordia se hizo pública tras la denuncia del Comité Central de Investigación de la Universidad de Córdoba, que aseguró no haber podido participar en convocatorias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) debido a la falta de un aval del Gobierno departamental.

Según la institución educativa, esto impidió la presentación de seis proyectos en dos convocatorias públicas: cuatro destinados a la formación de capital humano (maestrías y doctorados) y dos de desarrollo social y comunitario para comunidades vulnerables.

Zuleta descarta temas personales

Frente a esta acusación, el gobernador Zuleta Bechara se pronunció, negando que exista un rechazo sistemático a apoyar a la academia. No obstante, argumentó que los avales deben cumplir procedimientos técnicos y administrativos.

“Me perdonan, pero yo no puedo firmar un documento del cual no conozco”, expresó el mandatario, señalando que la solicitud fue presentada, según su versión, el último día de vigencia de la convocatoria, sin tiempo hábil para su revisión. Zuleta Bechara insistió en su disposición de respaldar iniciativas que cumplan con los requisitos, aunque desde la Universidad se reclama mayor claridad y agilidad.

Con evidencias, la comunidad científica de la Universidad de Córdoba reveló el historial de comunicaciones remitidas al despacho del gobernador de Córdoba, sustentando todo el proceso de notificaciones previas (al menos seis), siendo la primera el 18 de noviembre de 2025 y la última, el 16 de enero.

Más allá del impasse administrativo, el gobernador reconoció en sus declaraciones a medios locales posibles diferencias personales con el rector Torres Oviedo, específicamente por no haber acompañado su proceso de reelección.

“Yo no estaba de acuerdo con eso… no participé para modificar los estatutos de la reelección del rector. No sé si por ese motivo de pronto el señor rector esté molesto conmigo”, manifestó.

Pese a ello, Zuleta Bechara aseguró mantener una relación “respetuosa y cordial” y descartó que temas personales, políticos o ideológicos puedan afectar el desarrollo del departamento, destacando proyectos conjuntos como el programa de Medicina y la política pública de bilingüismo.

El costo de la falta de aval

Sin embargo, desde la rectoría se ha enfatizado el impacto concreto de la falta de aval. En una columna de opinión, el rector Jairo Torres calificó la decisión de “injustificada” y subrayó su “costo social”, al afectar la investigación, la generación de conocimiento y el bienestar general.

Torres Oviedo argumentó que estas convocatorias de Minciencias, respaldadas por recursos del Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2024-2026, están diseñadas con un enfoque territorial y deben sustentarse en el liderazgo científico de las universidades.

El rector hizo énfasis en la magnitud de los recursos en juego, detallando que, para el presente bienio, 2,7 billones de pesos del SGR están orientados a financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación.

Además, criticó lo que denominó la “intermediación o incidencia de las lógicas del poder político tradicional”, la cual, a su juicio, desvirtúa la naturaleza de las convocatorias.

“Desde las universidades, continuaremos exigiendo que los recursos de regalías para la ciencia se destinen directamente a las instituciones de educación superior”, afirmó Torres, advirtiendo que de no actuar en esta dirección, el país seguirá “condenado al atraso”.

¿Grieta entre Unicórdoba y Gobernación?

Este episodio revela una compleja interacción entre lo procedimental y lo personal en la gestión pública de Córdoba. Mientras la Gobernación insiste en el rigor administrativo como razón para no firmar a destiempo, la Universidad ve en esa dilación una barrera política que frena el desarrollo científico y educativo.

Aunque ambas partes expresan públicamente estima y respeto mutuo, el incidente deja al descubierto una grieta que podría comprometer la capacidad del departamento para captar recursos nacionales estratégicos, esenciales para la transformación social y la construcción de paz en los territorios, objetivos que, irónicamente, ambos discursos proclaman apoyar.