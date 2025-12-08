Jairo Torres Oviedo ratificado como rector de la Universidad de Córdoba para el periodo 2026- 2031

Montería

El Consejo Superior Universitario de la Universidad de Córdoba ratificó, en sesión ordinaria del 5 de diciembre de 2025, al profesor Jairo Miguel Torres Oviedo como rector de la institución para el próximo periodo, que comprende los años 2026 a 2031.

La decisión oficializa el resultado de la consulta electrónica realizada el 14 de noviembre, donde Torres Oviedo se impuso con un respaldo mayoritario de la comunidad universitaria.

En dicho ejercicio democrático, el ahora rector ratificado conquistó el primer lugar al recibir 8.579 votos de un total de 10.097 sufragios válidos. Esta cifra representó un contundente 84.97% de apoyo entre los estamentos de docentes, trabajadores y estudiantes, un resultado interpretado como un respaldo masivo a su proyecto de gestión.

La Secretaría General de Unicórdoba fue la encargada de conducir el proceso de designación que culminó con esta ratificación por parte del máximo órgano de gobierno universitario.

Tras la designación, el rector Torres Oviedo manifestó que esta decisión da continuidad a un proceso de transformación institucional. “Los resultados de la consulta electrónica fueron de respaldo; no se reeligió a una persona, sino un proyecto y tenemos la inmensa responsabilidad de hacer lo mejor en función de lo que la universidad demanda y la sociedad espera de nosotros”, sostuvo el académico.

Agregó que su propuesta es ambiciosa y busca profundizar la transformación en todas las áreas, manteniendo la estabilidad y la gobernabilidad que han caracterizado su administración.

Logros alcanzados

En su discurso, Torres Oviedo destacó logros administrativos y académicos alcanzados. “Por primera vez, en 15 años, esta universidad va a cerrar un año sin faltantes, esto demuestra la responsabilidad y la eficiencia que hoy tiene la institución”, afirmó.

Subrayó los avances en docencia, investigación, internacionalización, proyección social y acreditación de programas, junto con una clara hoja de ruta que incluye políticas de ampliación de cobertura y regionalización.

El rector también extendió un agradecimiento al Gobierno nacional y al Ministerio de Educación por el apoyo brindado a la Universidad de Córdoba a través de diversos proyectos de fortalecimiento.

Dichas iniciativas se han materializado en mejoras de infraestructura como laboratorios y aulas, así como en financiación que beneficia directamente a los jóvenes de la región y del país.

Jairo Miguel Torres Oviedo, quien además ejerce como presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE) a nivel nacional y del Caribe, y de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), es un egresado de Unicórdoba. Su formación incluye un doctorado y una maestría en Filosofía, varias especializaciones en áreas como Filosofía Política y Gerencia Pública, además de su título como abogado y licenciado en Ciencias Sociales.