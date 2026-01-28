Alarma por violencia contra mujeres en Córdoba: tres han sido asesinadas en lo corrido del año 2026

Montería

Las autoridades han prendido las alarmas en el departamento de Córdoba ante los casos de violencia contra las mujeres. Tres han sido asesinadas en lo que va corrido del año 2026; dos de los hechos se han registrado en el municipio de Sahagún.

El primer caso se conoció el 6 de enero de 2026. El cuerpo de Kelly Natalí Ortega Ramos, de 34 años, fue hallado en avanzado estado de descomposición cerca del cementerio Nuestra Señora del Carmen de Sahagún.

Un segundo caso se reportó en el municipio de Cereté, donde Neila Figueroa Segura, de aproximadamente 33 años, habría sido asesinada con arma de fuego. El presunto responsable sería su compañero sentimental, a quien las autoridades identificaron como Óscar Luis Arroyo Calvo.

El último hecho se conoció el 26 de enero en Sahagún, donde se informó sobre la muerte violenta de Yuliana Martínez, de 24 años. La Policía confirmó que el presunto victimario fue capturado en el departamento de Sucre y, actualmente, se encuentra en proceso de judicialización por el delito de feminicidio agravado.

Tras el delicado panorama, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara reaccionó a través de la red social X, señalando que “esto tiene que parar, y es con justicia y condenas ejemplares. Rechazamos con total contundencia cualquier tipo de violencia contra la mujer. Estos hechos no pueden normalizarse ni repetirse. Lamentamos profundamente el asesinato de Yuliana Martínez, a manos de su pareja sentimental, en Sahagún”.

Asimismo, puntualizó que “en Córdoba la violencia contra las mujeres no tendrá tolerancia”.

Por su parte, el comandante de la Policía de Córdoba, coronel Fernando Guzmán, insistió en que la denuncia oportuna salva vidas.

“Invitamos a la ciudadanía para que denuncien estos hechos y que a través del diálogo se llegue a la resolución de estos conflictos”, expresó el uniformado.