Universidad de Córdoba denuncia que omisión de la Gobernación truncó seis proyectos clave de ciencia

Montería

La Universidad de Córdoba, reconocida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) por la calidad de su producción científica, ha emitido un comunicado público expresando su profunda preocupación y haciendo un llamado urgente a las autoridades departamentales.

La razón es la imposibilidad de participar en dos convocatorias públicas de 2025 de gran relevancia, tras no recibir el aval formal requerido por parte de la Gobernación de Córdoba dentro de los plazos establecidos. Esta omisión, según la institución, ha tenido consecuencias directas y negativas para el desarrollo regional.

De acuerdo con la información oficial difundida por el Comité Central de Investigación de la universidad, esta situación impidió la culminación de la participación en seis proyectos de alto impacto.

Cuatro de estos proyectos estaban destinados específicamente a la Formación de Capital Humano de alto nivel, mediante programas de maestrías y doctorado. El fracaso en la postulación afecta directamente a una generación de jóvenes cordobeses y de la región Caribe, quienes, según la universidad, ven “truncado su derecho a la educación de alto nivel”.

Los otros dos proyectos frustrados eran de carácter social y comunitario, diseñados para mejorar la calidad de vida de comunidades vulnerables en el departamento.

Perjuicio a la investigación y otros aspectos

La Universidad de Córdoba, como única Institución de Educación Superior Pública del departamento, remarca que este hecho no solo perjudica la investigación y la generación de nuevo conocimiento, sino que también “compromete el bienestar general de la sociedad”.

La institución argumenta que la situación limita el acceso a recursos cruciales para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTeI) en la región. Además, manifiesta su temor a que “situaciones similares puedan repetirse en futuras convocatorias”, lo que dañaría de manera reiterada la competitividad, sostenibilidad y proyección académica de la universidad, así como su impacto transformador en Córdoba.

En su pronunciamiento, la Universidad sitúa este caso particular dentro de un problema estructural más amplio. Señala que esta situación “ha sido recurrente” y es un resultado del modelo de financiación de la investigación científica en Colombia.

Un modelo que, si bien está soportado en las universidades, al involucrar a otros actores como las gobernaciones, puede desviar “la esencia de la CTeI en el país”. La crítica apunta a que los recursos para la ciencia terminan en manos de “actores que no están involucrados directamente en su desarrollo”, generando cuellos de botilla administrativos.

Reafirmando su compromiso con la transparencia, la legalidad y el interés público, la Universidad de Córdoba exigió públicamente que se corrijan las medidas necesarias. El llamado es a que las actuaciones que comprometen su voluntad institucional se realicen con “la debida diligencia, oportunidad y sentido de responsabilidad pública”.

El objetivo final es garantizar que ni las decisiones ni las omisiones se conviertan en obstáculos para la investigación, la innovación y el progreso regional, permitiendo a la institución participar de manera plena y efectiva en las convocatorias que fortalecen el sistema nacional de CTeI.

Gobernación aún no se pronuncia

Hasta el momento, la Gobernación de Córdoba no se ha pronunciado ni ha emitido comentarios oficiales en respuesta a la denuncia pública realizada por los investigadores de la Universidad de Córdoba.