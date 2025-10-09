Consejo superior de la Universidad de Córdoba aprueba el documento base del programa de Medicina

Montería

La Universidad de Córdoba (Unicórdoba) se acerca a un hito histórico tras la aprobación, por parte de su Consejo Superior, del documento de condiciones mínimas para la creación de su programa de Medicina.

Este decisivo paso, ocurrido en sesión ordinaria del máximo órgano colegiado, permite ahora radicar la documentación ante el Ministerio de Educación Nacional para la expedición del registro calificado.

El rector Jairo Torres Oviedo proyecta que este trámite culminará en diciembre, estableciendo el primer semestre de 2026 como la fecha prevista para recibir a la pionera cohorte de estudiantes.

Esta iniciativa, gestada durante el último año y medio por la Facultad de Ciencias de la Salud con el asesoramiento de la Universidad de Cartagena, representa una respuesta concreta a la necesidad de formar talento humano de alto nivel para transformar el departamento.

Modelo de admisión inclusivo

La implementación del programa contará con un modelo de admisión que prioriza la equidad y la inclusión. Anualmente, se ofertarán 80 cupos divididos en dos semestres, con 40 plazas disponibles por semestre.

La selección seguirá un criterio dual: la mitad de los aspirantes (20) serán escogidos mediante los puntajes de las Pruebas Saber 11, mientras que la otra mitad estará reservada para jóvenes provenientes de comunidades rurales de Córdoba.

Este enfoque diferencial busca cerrar las brechas en la prestación de servicios de salud en las zonas más apartadas del departamento. El rector Torres Oviedo enfatizó que con esta medida se le está respondiendo “a Córdoba, a la juventud cordobesa y sobre todo al sector de la salud, que necesita formación de personal al más alto nivel que nos ayude a transformar el departamento”.

El compromiso con los estudiantes rurales se extiende más allá del acceso, abordando también los desafíos de la permanencia. El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, anunció que desde su administración se estudia la posibilidad de financiar la estadía de aquellos educandos que procedan de estas áreas.

Zuleta Bechara calificó la noticia como “una gran reivindicación con el departamento de Córdoba”, subrayando que se trata de la creación del segundo programa de Medicina en una universidad pública después de 30 años.

Para asegurar la sostenibilidad del proyecto, el mandatario departamental informó que en los próximos días se realizará una reunión de planeación estratégica que convocará al Gobierno Nacional, la Gobernación y la Universidad, con el fin de definir inversiones en el corto, mediano y largo plazo.

Una aprobación trascendental

La trascendencia de esta aprobación fue resaltada por las distintas autoridades presentes en el Consejo Superior. Jorge Espitia, delegado del presidente de la República ante dicho órgano, catalogó la decisión como “una noticia trascendental” y una “añoranza de hace mucho tiempo que hoy hacemos realidad”.

Espitia recalcó el compromiso del Gobierno nacional con esta iniciativa, cuya misión fundamental es generar “un gran impacto en la transformación de las realidades sociales de este departamento”.

Tras la radicación del documento ante el Ministerio de Educación, el proceso continuará con la visita de pares académicos que verificarán el cumplimiento de las condiciones necesarias, ultimando así los preparativos para que Unicórdoba comience a formar a las futuras generaciones de médicos que Córdoba y la región Caribe necesitan.