“La ha cogido con el más marica”: Wadith Manzur se defiende tras investigación por caso de la UNGRD

Montería

El representante a la Cámara Wadith Manzur se declaró “muy tranquilo” frente a la investigación de la Corte Suprema de Justicia que lo vincula con presunto cohecho impropio en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En declaraciones a los periodistas Oswaldo Marchena y Mauricio Castilla, el congresista conservador aseguró: “No tengo nada que temer ni nada que esconder”. Manzur atribuyó el escándalo a “coyunturas políticas” que dependen “del peso político de la persona”.

Le puede interesar: Manzur guardó silencio en la corte en la indagatoria por caso UNGRD

La investigación judicial se centra, entre otros hechos, en presiones para asignar un contrato de cerca de 50.000 millones de pesos para obras de drenaje en el municipio de Cotorra, Córdoba, que nunca se ejecutó.

Frente a esto, el actual candidato al Senado de la República defendió su actuación: “A mí lo único que me cuestionan es haber hecho una gestión para el municipio de Cotorra. Un proyecto que no existió, que no se firmó, un contrato que no salió a licitación”. Agregó que nadie puede afirmar que esa gestión “era para mi beneficio, era un beneficio general”.

Manzur lanzó una contundente defensa

Manzur, cuyo padre fue investigado por parapolítica, reconoció el escrutinio sobre su figura, pero lanzó una contundente defensa: “Y perdónenme la expresión, la han cogido con el más marica. Como en más marica, pero bueno, aquí lo más importante es decirle a la gente que yo no me he escondido en un segundo”.

Lea aquí: Salpicados en escándalo UNGRD buscan reencaucharse para el Congreso 2026

El congresista justificó su labor de gestión argumentando que está permitida por la ley. “Nos toca, está dentro de nuestras funciones, está permitido por la ley. Incluso dentro de la ley está la palabra convenir en todo tiempo”, afirmó, citando artículos del reglamento del Congreso.

La Corte Suprema, que cerró la fase probatoria en noviembre de 2025, deberá decidir si hay méritos para llevar a juicio a Manzur y a otros cinco congresistas implicados.

Lea también: “Miente”:Wadith Manzur sobre versión de Olmedo López que lo vincula con escándalo en UNGRD

Mientras tanto, el contrato de Cotorra, destinado a mitigar inundaciones para unos 8.000 habitantes, quedó en el limbo. La actual alcaldesa, María Eugenia López Díaz, ha señalado que el municipio es “víctima del entramado de la UNGRD”, pues los fondos nunca llegaron, debido al estallido del escándalo de los carrotanques en La Guajira.