Autoridades investigan amenazas y extorsiones contra alcalde de Sabanagrande, Atlántico

El alcalde de Sabanagrande, Darwin Rosales, denunció haber recibido amenazas de muerte y extorsiones por parte de desconocidos, situación que ya es materia de investigación por parte de las autoridades.

Según se conoció, las intimidaciones habrían llegado al mandatario a través de llamadas telefónicas, mensajes y redes sociales. Hasta el momento, no se ha logrado identificar a los responsables de estos hechos.

Refuerzan seguridad y avanzan investigaciones

Ante la gravedad de la denuncia, la Unidad Nacional de Protección (UNP) evalúa el fortalecimiento del esquema de seguridad del alcalde, mientras la Policía Nacional activó un grupo especial para esclarecer lo ocurrido.

El comandante del Departamento de Policía Atlántico, coronel Eddy Sánchez Sandoval, confirmó que la institución ya adelanta acciones judiciales y operativas para dar con los autores de las amenazas.

“Se trata de amenazas recibidas a través de redes sociales y mensajería instantánea. Hemos tomado cartas en el asunto y nuestro organismo de investigación criminal adelanta todas las acciones pertinentes para lograr la judicialización efectiva de estas personas que buscan generar temor y zozobra en el municipio”, precisó el oficial.

Crecieron las denuncias por extorsión

El coronel Sánchez Sandoval también se refirió al aumento de casos de extorsión en esta zona del Atlántico y anunció operativos contra estructuras criminales que operan en varios municipios del sur del departamento.

“Se han presentado algunos episodios de extorsión y, junto con el Gaula Militar del Ejército y el Gaula de la Policía, venimos adelantando investigaciones. En las próximas semanas se desarrollarán dos operaciones que impactarán no solo a Sabanagrande, sino también a municipios como Sabanalarga, Campo de la Cruz y Santo Tomás”, sostuvo.