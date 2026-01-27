Canina detecta 5 kilos de marihuana en bus de la Vía Cordialidad

En un operativo de control vial en la Vía Cordialidad, en el kilómetro 102, jurisdicción de Baranoa, la canina guía ‘Miny’ alertó sobre la presencia de marihuana en la bodega de un bus de servicio público que cubría la ruta Barranquilla – Cartagena.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsAp

Durante la inspección, las autoridades hallaron una caja con 10 paquetes que contenían un total de cinco kilos de la droga.

El conductor del vehículo, un hombre de 44 años fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía. El hallazgo hace parte de los planes de registro y control que la Seccional de Carabineros y Guías Caninos del Atlántico viene desarrollando en las vías del departamento para prevenir el tráfico de estupefacientes.

“La Policía Nacional continuará desplegando planes preventivos y operativos con el fin de consolidar la convivencia y seguridad ciudadana de toda la comunidad, por tal razón seguimos extendiendo la invitación a denunciar todo tipo de actividad ilícita a través de la línea única de emergencia 123”, señaló el coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico.

Este operativo se suma a otros controles viales realizados en la región en los últimos meses, donde los agentes han utilizado perros entrenados en detección de narcóticos, logrando incautaciones de drogas y la captura de personas involucradas en su transporte ilegal.