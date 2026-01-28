Formalizan acusación contra el exmagistrado Mola Capera

La Corte Suprema de Justicia continuó este miércoles con la formulación de acusación contra el exmagistrado del Tribunal de Barranquilla, Jorge Eliecer Mola Capera, por presuntos hechos de corrupción que habrían beneficiado a una de las partes que se disputan el control de la Universidad Metropolitana.

Fueron imputados los delitos de prevaricato por acción y concurso homogéneo y sucesivo en dos eventos, concurriendo también el delito de fraude procesal.

La delegada de la Fiscalía ante la Corte Suprema sostiene que Mola Capera, indujo al juez de control de garantías a suspender una audiencia de solicitud de medidas de aseguramiento en un proceso penal contra Juan José Acosta Osío.

“Frente al fraude procesal, se considera que efectivamente, al extender los efectos de esa tutela y dar órdenes al juzgado primero penal municipal con función de control de garantías que adelantaba el proceso en contra de Juan José Acosta y Alberto Enrique Acosta Pérez, y ordenar como medida provisional la suspensión de ahí es donde se considera que efectivamente el juez se vio abocado a suspender, como lo ordenó el señor juez, a través del cumplimiento de una orden que en criterio de la Fiscalía es ostensiblemente contraria a derecho”, dijo.

Mientras tanto, en 6AM W, Daniel Coronell dio a conocer que ayer una juez le imputó cargos a Luis Fernando Acosta Osío como determinador de los probables delitos de cohecho y tráfico de influencias, por el caso en el que fue condenado el exsenador Eduardo Pulgar, al intentar sobornar a un juez de la república.