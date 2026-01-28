La Gobernación del Atlántico activa alerta temprana ante amenazas en proceso electoral

La Gobernación del Atlántico activó una alerta temprana por hechos de violencia política tras las denuncias relacionadas con intimidaciones, amenazas y ataques contra la publicidad electoral en distintos municipios del departamento.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Así lo confirmó el secretario del Interior, José Antonio Luque, quien explicó que, por instrucciones del gobernador, se convocó de manera inmediata un comité de seguimiento electoral extraordinario para poner en conocimiento a todas las autoridades competentes sobre la situación.

Durante la reunión se expusieron casos de borrado, daño y sobrepintado de propaganda política, incluso con mensajes ofensivos, así como denuncias de amenazas dirigidas a ciudadanos que permiten la instalación de publicidad en sus viviendas o vehículos, especialmente motocarros.

“Nosotros desde la Secretaría del Interior y por instrucciones del señor gobernador y al ver todo esto que venía sucediendo en redes sociales, en canales digitales, pues lo que hicimos fue inmediatamente solicitar un Comité de Seguimiento Electoral extraordinario para poner al tanto a las autoridades. Ya la Fiscalía tomó la bandera y está liderando las investigaciones para dar con los responsables de todos estos atropellos que se están dando en contra de ciertos candidatos que, teniendo sus permisos para tener su publicidad, pues está borrada o, peor aún, es sobrepintada con insultos y otro tipo de pinturas”, dijo el funcionario.

Finalmente, Luque precisó que, aunque los candidatos cuentan con esquemas de seguridad a través del Plan Democracia, el principal foco de preocupación actual está en las amenazas contra terceros vinculados a la publicidad política, más que en agresiones directas contra los aspirantes.