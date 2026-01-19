El director de la UNP, Augusto Rodríguez, no debería continuar en el cargo: Andrés Forero

En el marco de un ejercicio electoral, el director de la UNP no debería continuar en el cargo: Andrés Forero

Caracol Radio conoció en primicia que la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

El próximo 11 de febrero se realizará la audiencia de imputación, por los delitos de tentativa de homicidio y prevaricato por acción.

Caracol Radio también conoció que el pasado 16 de enero, un fiscal de Administración Pública de la Seccional de Bogotá, radicó la solicitud de imputación contra Rodríguez.

La investigación de la Fiscalía advierte que Rodríguez habría cometido errores al no garantizar la seguridad del senador y precandidato presidencial.

Esta es la imputación más importante desde que se registró el atentado contra Uribe Turbay.

En el marco de esta coyuntura, el representante indicó en el programa Dos Puntos de Caracol Radio que esta noticia lo deja pasmado, ya que no es solamente el abogado defensor de la familia de Miguel Uribe, la oposición quien plantea la situación, sino que lo está haciendo la Fiscalía, que en este momento está ternada por parte del presidente Gustavo Petro.

“Yo sí creo que en medio de un ejercicio electoral donde los congresistas de los otros partidos, los miembros de la oposición, estamos pidiéndole garantías al gobierno nacional, sí quedaría muy mal que se mantuviera en el cargo una persona que está siendo imputada por presunto prevaricato por omisión en toda la tragedia que se vivió con Miguel Uribe”, afirmó el representante.

Agregó que esperan que el Gobierno dé una señal clara a propósito de todo esto que está sucediendo. Comentó que Miguel Uribe siempre tuvo preocupación por los riesgos que ya le había dicho a la Unidad Nacional de Protección, él ya había hecho unas solicitudes expresas a la UNP y no fueron asistidas.

“Y por eso yo creo que, en este caso, sobre todo en el marco de un ejercicio electoral como el que se está viviendo, con tanta zozobra, con tanta preocupación, nosotros los que hacemos oposición, creemos que él no debería continuar en el cargo mientras se aclara su situación judicial”.

Comentó que generalmente los servicios de protección suelen ser complementarios, es decir, algunos son tomados por la Unidad de Protección y también van ligados con un servicio que es prestado por la Policía Nacional.