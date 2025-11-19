FNA sacó programa para comprar vivienda sin cuota inicial: Conozca los requisitos

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) trabaja en su objetivo de apoyar que más colombianos consigan su vivienda propia, con distintas líneas de trabajo y de subsidios.

En este sentido, el FNA lanzará durante el primer trimestre de 2026 un programa que permitirá financiar hasta el 100% del valor de la vivienda, eliminando la cuota inicial para muchos colombianos. Para acceder a esta oportunidad, los interesados deberán estar afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, ya sea por el traslado de sus cesantías o mediante una cuenta de ahorro voluntario, y cumplir con otros requisitos de crédito.

Este programa pretende reducir las barreras de entrada que históricamente han limitado la compra de vivienda y ofrecer una alternativa viable para quienes cuentan con ingresos estables, pero encuentran difícil reunir el monto inicial exigido por la mayoría de las entidades financieras.

¿Cómo funciona el nuevo programa?

Financiación completa: El Fondo Nacional del Ahorro financiará el 100% del valor de la vivienda, por lo que no será necesario un aporte inicial en efectivo.

Requisitos de afiliación: Debe estar afiliado al FNA a través de la cuenta de cesantías o la apertura de una cuenta de ahorro voluntario.

Cumplimiento del crédito: Se debe cumplir con las normas de radicación, aprobación y desembolso de créditos vigentes, así como con un puntaje mínimo establecido.

Requisitos adicionales y consideraciones

Documentación: Deberá presentar la documentación requerida, como copia del documento de identidad, formato Frech, formulario de solicitud, declaración de renta (o carta de no declarante) y extractos bancarios.

Flexibilidad: El programa está diseñado para adaptarse a trabajadores formales, independientes y emprendedores, incluso se pueden evaluar los ingresos de trabajadores informales.

Modalidades: La financiación del 100% aplicará para la compra de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

Acceso: La iniciativa busca ampliar el acceso a la vivienda propia para más familias colombianas, quienes a menudo enfrentan barreras por el costo de la cuota inicial.

Esta metodología consiste en constituir un Ahorro Voluntario Contractual (AVC) o un Ahorro Voluntario Contractual Plus (AVC Plus). Estos mecanismos permiten que los usuarios ahorren sin montos fijos obligatorios, lo que facilita la adaptación de los aportes a la capacidad económica de cada persona. La clave, según el FNA, está en la constancia del ahorro y no en el valor aportado cada mes.

El Fondo destaca que los interesados pueden iniciar su ahorro desde montos mínimos, incluso desde 50.000 pesos, siempre que mantengan regularidad en los depósitos hasta alcanzar el equivalente a 1,2 salarios mínimos, cifra exigida para que el ahorro sea considerado válido durante el proceso de evaluación. Este esquema busca estimular la disciplina financiera y permitir que más personas cumplan con el requisito sin que el monto mensual represente una carga elevada.