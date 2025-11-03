Cuál es la edad máxima para pedir un crédito de vivienda usada en FNA: Condiciones y estudio

Para muchos colombianos, adquirir una vivienda usada representa una oportunidad accesible de tener hogar propio. El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es una de las entidades que facilita este proceso a través de créditos hipotecarios, los cuales están sujetos a condiciones específicas, entre las que destaca un límite de edad máximo para los solicitantes.

De acuerdo con la normativa vigente del FNA, la edad máxima para solicitar un crédito de vivienda usada es de 75 años. Este requisito debe cumplirse en el momento del desembolso del crédito, no al momento de presentar la solicitud inicial. El solicitante debe tener, como mínimo, 18 años de edad, lo que define el rango permitido para acceder al financiamiento.

Requisitos generales del crédito para vivienda usada del FNA

El crédito del FNA para la adquisición de vivienda usada está diseñado con características que buscan adaptarse a las necesidades de los ahorradores. Estas son algunas de las condiciones más relevantes:

Monto de financiación: El FNA generalmente financia hasta el 90% del valor comercial del inmueble, el cual se determina mediante un avalúo oficial. El solicitante debe contar con los recursos para cubrir la cuota inicial, que corresponde al porcentaje restante.

Monto de financiación: El FNA generalmente financia hasta el 90% del valor comercial del inmueble, el cual se determina mediante un avalúo oficial. El solicitante debe contar con los recursos para cubrir la cuota inicial, que corresponde al porcentaje restante. Sistemas de amortización y plazos: Los créditos se pueden estructurar en UVR o en pesos. Para créditos en UVR, los plazos pueden extenderse desde 5 hasta 30 años. Para los créditos en pesos, el plazo máximo es de 20 años.

Antigüedad del inmueble: A diferencia de algunas entidades financieras, el FNA no establece un límite máximo de antigüedad para la vivienda usada. Sin embargo, el estado y el valor comercial del inmueble deben ser aprobados en el avalúo correspondiente.

A diferencia de algunas entidades financieras, el FNA no establece un límite máximo de antigüedad para la vivienda usada. Sin embargo, el estado y el valor comercial del inmueble deben ser aprobados en el avalúo correspondiente. Tipos de vivienda: El crédito es aplicable para la compra de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), Vivienda de Interés Social (VIS) y viviendas No VIS, siempre que cumplan con los requisitos legales y técnicos.

Proceso de estudio y requisitos indispensables

La aprobación del crédito está sujeta a un riguroso proceso de estudio que evalúa tanto la situación del solicitante como las características del inmueble. El FNA analiza la capacidad de pago del afiliado para asegurar que puede asumir la deuda sin comprometer su estabilidad financiera. Los documentos básicos requeridos incluyen:

Comprobante de afiliación al FNA a través de cesantías o ahorro voluntario contractual.

Documento de identidad vigente.

Formulario de solicitud de financiación debidamente diligenciado.

Soporte de ingresos, que varía según la actividad económica:

Para empleados: certificación laboral y desprendibles de pago de los últimos tres meses.

certificación laboral y desprendibles de pago de los últimos tres meses.

Para independientes: declaración de renta, extractos bancarios y contratos de servicios.

declaración de renta, extractos bancarios y contratos de servicios.

Para pensionados: copia de la resolución de pensión y desprendibles de pago recientes.

Presidenta del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Laura Roa. Foto: FNA.

Estudio del InmuebleEn paralelo, el FNA realiza un examen jurídico exhaustivo de la propiedad para constituir la hipoteca a su favor. Este proceso implica:

Solicitud del Certificado de Tradición y Libertad para verificar la historia jurídica del inmueble y asegurar que no tenga gravámenes o embargos.

Revisión de las escrituras de tradición de los últimos años.

Avalúo comercial realizado por un perito autorizado, que define el valor real del inmueble para el cálculo del crédito.

En caso de propiedades en conjunto, se requiere el reglamento de propiedad horizontal.

Es fundamental comprender que, aunque cumplir con el rango de edad es un requisito indispensable, la aprobación final del crédito depende integralmente de la capacidad de pago del solicitante, su historial crediticio y el resultado favorable del estudio de títulos del inmueble.