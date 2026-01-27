Liga Colombiana

Tabla del descenso HOY: así quedó con el empate del Cúcuta Deportivo y el Atlético Bucaramanga

Comenzó la tercera fecha de la Liga Colombiana.

Tabla del descenso HOY: así quedó con el empate del Cúcuta Deportivo y el Atlético Bucaramanga / Colprensa

Tabla del descenso HOY: así quedó con el empate del Cúcuta Deportivo y el Atlético Bucaramanga / Colprensa

La tercera fecha de la Liga Colombiana empezó con partidos sumamente entretenidos, cuyos resultados están moviendo la tabla del descenso. Continúa la lucha de los clubes por mantener su lugar en la primera división.

Cúcuta 2-2 Bucaramanga

La jornada empezó con el clásico del oriente entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga, compromiso que terminó igualado a dos tantos en el General Santander.

Jaime Peralta, la gran figura de la tarde, anotó los dos tantos del elenco motilón, mientras que por los lados bumangueses marcaron Luciano Pons y Kevin Londoño.

Tabla del descenso en Colombia

PosEquipoPromedio
20Cúcuta0,33
19Boyacá Chicó0,86
18Internacional de Bogotá1,02
17Deportivo Cali1,07
16Alianza1,13
15Llaneros1,17
14Águilas Doradas1,18
13Pasto1,28
12Pereira1,35
11Fortaleza1,36

Partidos de la fecha 3 relacionados al descenso

  • Martes 27 de enero

Fortaleza vs. Llaneros (6:20 PM)

  • Miércoles 28 de enero

Alianza Valledupar vs. Boyacá Chicó (4:10 PM)

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pereira (6:30 PM)

Deportivo Pasto vs. Millonarios (8:30 PM)

  • Jueves 29 de enero

Águilas Doradas vs. Deportivo Cali (4 PM)

Jaguares vs. Internacional de Bogotá (6:10 PM)

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad