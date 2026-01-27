Tabla del descenso HOY: así quedó con el empate del Cúcuta Deportivo y el Atlético Bucaramanga / Colprensa

La tercera fecha de la Liga Colombiana empezó con partidos sumamente entretenidos, cuyos resultados están moviendo la tabla del descenso. Continúa la lucha de los clubes por mantener su lugar en la primera división.

Cúcuta 2-2 Bucaramanga

La jornada empezó con el clásico del oriente entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga, compromiso que terminó igualado a dos tantos en el General Santander.

Jaime Peralta, la gran figura de la tarde, anotó los dos tantos del elenco motilón, mientras que por los lados bumangueses marcaron Luciano Pons y Kevin Londoño.

Tabla del descenso en Colombia

Pos Equipo Promedio 20 Cúcuta 0,33 19 Boyacá Chicó 0,86 18 Internacional de Bogotá 1,02 17 Deportivo Cali 1,07 16 Alianza 1,13 15 Llaneros 1,17 14 Águilas Doradas 1,18 13 Pasto 1,28 12 Pereira 1,35 11 Fortaleza 1,36

Partidos de la fecha 3 relacionados al descenso

Martes 27 de enero

Fortaleza vs. Llaneros (6:20 PM)

Miércoles 28 de enero

Alianza Valledupar vs. Boyacá Chicó (4:10 PM)

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pereira (6:30 PM)

Deportivo Pasto vs. Millonarios (8:30 PM)

Jueves 29 de enero

Águilas Doradas vs. Deportivo Cali (4 PM)

Jaguares vs. Internacional de Bogotá (6:10 PM)