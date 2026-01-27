¿Qué estaciones del Metro de Bogotá estarán conectadas con Transmilenio?: varias están en la Caracas

En los últimos meses, el Metro de Bogotá ha venido presentando avances significativos con el objetivo de que la primera línea sea inaugurada en marzo de 2028, tal como lo tiene previsto el Distrito. Esta contará con un total de 16 estaciones, y su recorrido irá desde el occidente hasta el norte de la ciudad.

La primera línea de este sistema de transporte partirá desde el Patio Taller ubicado en Bosa, y luego tomará por las localidades de Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño, Los Mártires, Santa Fe, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero antes de terminar en la Calle 72 con Avenida Caracas. Asimismo, contará con un total de 16 estaciones.

Algunas de ellas estarán ubicadas sobre la Avenida Caracas, razón por la cual se han cerrado de forma continua varias estaciones de Transmilenio, especialmente las que pertenecen a esta troncal, para dar paso a las obras del Metro de Bogotá. Sin embargo, estas serán reconstruidas para facilitar su conexión con el próximo sistema de transporte que tendrá la ciudad.

¿Qué estaciones del Metro de Bogotá estarán conectadas a Transmilenio?

Teniendo en cuenta el trazado que tendrá la primera línea del Metro de Bogotá, la Estación 2 tendrá una conexión directa con el Portal Américas, ubicado al suroccidente de Bogotá. La siguiente en el recorrido será la Estación 7, la cual estará ubicada en la intersección entre la Avenida Primero de Mayo y la Avenida 68. En esta última, se viene adelantando la construcción de una nueva troncal de Transmilenio.

Sobre la Avenida NQS, se encontrará ubicada la Estación 9, la cual tendrá por debajo la estación SENA de Transmilenio. Justamente, esta fue la primera que cerró para facilitar las obras del Metro de Bogotá. Una vez el recorrido de la primera línea pase por la Avenida Primera, llegará hasta la Caracas, donde habrá conexión entre los dos sistemas de transporte de la siguiente manera:

Estación 11 del Metro de Bogotá con estación Hospital de Transmilenio.

con estación Hospital de Transmilenio. Estación 12 del Metro de Bogotá con estación Jiménez de Transmilenio (sobre la Avenida Caracas).

con estación Jiménez de Transmilenio (sobre la Avenida Caracas). Estación 13 del Metro de Bogotá con la Estación Central, que también servirá al Regiotram de Occidente.

con la Estación Central, que también servirá al Regiotram de Occidente. Estación 14 del Metro de Bogotá con estación Calle 45 de Transmilenio.

con estación Calle 45 de Transmilenio. Estación 15 del Metro de Bogotá con estación Calle 63 de Transmilenio.

con estación Calle 63 de Transmilenio. Estación 16 del Metro de Bogotá con estación Calle 72 de Transmilenio.

A raíz de las obras del Metro de Bogotá, se han habilitado varias estaciones temporales de Transmilenio para permitir que este servicio siga funcionando sobre la Avenida Caracas, teniendo en cuenta que las columnas que sostienen el viaducto se construirán donde estas estaban ubicadas originalmente.

Es importante mencionar que la primera línea de este sistema de transporte pasará por vías de Bogotá como la Avenida Ciudad de Villavicencio, la Avenida Primero de Mayo o la Avenida NQS antes de culminar su recorrido sobre la Avenida Caracas. Asimismo, se tiene contemplada la ampliación del Metro de Bogotá con una segunda que pasará por las localidades de Barrios Unidos, Engativá y Suba, hasta donde terminará el recorrido.