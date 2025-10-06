Esta será la estación más grande del Metro de Bogotá: tendrá varios locales y restaurantes

Desde octubre de 2020 comenzó la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá, cuyo recorrido comenzará en el Patio Taller, ubicado en la localidad de Bosa, y finalizará en la Avenida Caracas con Calle 72. Asimismo, pasará por ejes viales como la Avenida Villavicencio, la Primera de Mayo o la NQS.

Esta línea contará con un total de 16 estaciones a lo largo de su trazado, incluyendo una que se proyecta como la más grande de este nuevo sistema de transporte; ya que, además de ofrecer una conexión directa con otros como Transmilenio, SITP o el Regiotram de Occidente, tendrá varios locales y restaurantes en su infraestructura.

Se trata de la Estación Central, la cual aparece como la número 13 en el orden que corresponde a la Primera Línea del Metro de Bogotá. Esta se encontrará ubicada sobre la Avenida Caracas entre las Calles 24A y 26, y se espera que cuente con una superficie de aproximadamente 15.000 metros cuadrados.

¿Cómo será la Estación Central del Metro de Bogotá?

Según reveló la Alcaldía de Bogotá, la Estación Central del Metro de Bogotá tendrá dos edificios de acceso con cuatro niveles cada uno que estarán a disposición de los usuarios. Por otra parte, estará compuesto por unos locales comerciales, restaurantes, droguerías y un CADE, además de 500 cicloparqueaderos en el sótano.

Otra de sus grandes novedades es que servirá como un centro de conexión multimodal al hacer un transbordo directo con Transmilenio, SITP o Regiotram de Occidente. Sobre este último, será además su primera estación en el recorrido que llegará hasta Facatativá, pasando por los municipios de Funza, Mosquera y Madrid.

¿Cuáles son las estaciones del Metro de Bogotá?

Hasta el momento, se ha revelado dónde estarán las estaciones que hacen parte del recorrido asociado a la Primera Línea del Metro de Bogotá. Además de la Estación Central, las demás que están contempladas son:

Estación 1: Avenida Villavicencio entre Carreras 94 y 93.

Estación 2: Avenida Villavicencio entre Carreras 86G y 86B.

Estación 3: Avenida Villavicencio entre Carreras 80G y 80D.

Estación 4: Avenida Primero de Mayo entre Calles 42C sur y 42 Sur.

Estación 5: Avenida Primero de Mayo entre Calles 40 sur y 39 Sur.

Estación 6: Avenida Primero de Mayo entre Carrera 72C y Avenida Boyacá.

Estación 7: Avenida Primero de Mayo entre Avenida 68 y Carrera 52C.

Estación 8: Avenida Primero de Mayo en Glorieta Carrera 50.

Estación 9: Avenida NQS entre Diagonal 16 Sur y Calle 17A Bis Sur.

Estación 10: Calle 1 entre Carreras 24C y 24.

Estación 11: Avenida Caracas entre Calles 2 y 3.

Estación 12: Avenida Caracas entre Calles 11 y 13.

Estación 14: Avenida Caracas entre Calles 42 y 44.

Estación 15: Avenida Caracas entre Calles 61 y 63.

Estación 16: Avenida Caracas entre Calles 72 y 74.

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre llegó el primer tren del Metro a la capital del país para comenzar las pruebas operativas antes de que se lleve a cabo su inauguración para el primer semestre de 2028.