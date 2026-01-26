Entrará en funcionamiento nueva estación temporal de TransMilenio por obras del Metro de Bogotá

A partir de este 31 de enero entrará en funcionamiento la estación temporal de Avenida Jiménez, que está ubicada sobre la Avenida Caracas entre calles calles 10 y 8.

La entrada en operación se da debido al cierre de la existente estación de TransMilenio Avenida Jiménez, que conecta a 300 metros del túnel con la estación temporal, por las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

“La articulación con la empresa Metro nos ha permitido planear la puesta en operación de las estaciones temporales de manera simultánea a los cierres necesarios por las obras del Metro. Nuestra prioridad es ofrecer alternativas de viaje y mantener la conectividad en esta troncal estratégica para la ciudad”, afirmó Lucy Cucaita, directora de la Operación Troncal de Transmilenio.

Cambios por el cierre de la estación

Con el cierre del acceso al túnel y de la salida por la calle 11, los tres vagones de la estación Avenida Jiménez ubicados sobre la avenida Caracas dejarán de operar.

Los desplazamientos desde y hacia el Eje Ambiental y la troncal Américas se realizarán a través del servicio Ruta Fácil 5, disponible en la nueva estación temporal sobre la avenida Caracas, que suple la conexión que los usuarios realizaban a través del túnel para utilizar los servicios ofertados sobre la Calle 13 y sobre Américas.

Si un usuario de la troncal Américas necesita conectar con la troncal Caracas Sur, lo realizará por medio de la ruta fácil 5.

Permanecerán en operación los dos vagones de la estación ubicada sobre la avenida Jiménez con acceso por la carrera 12, donde seguirán funcionando las rutas: F23, F51 y ruta 5 hacia las Américas; y los servicios J70 y J23 hasta el Eje Ambiental y M51 hasta Museo Nacional.

Rutas de la estación temporal Avenida Jiménez

Esta estación inicia su operación con servicios hacia las troncales Autopista Norte, Suba, Eje Ambiental, Calle 26 y Américas con las rutas: 3, 5, 8, B18, B27, B7, C15, J76 y K54.

Hacia las Caracas Sur y Carrera 10 funcionarán los servicios: 3, 8, H54, H75, H76, H15, H27 y L18.

Con esta apertura, ya son cinco estaciones temporales habilitadas en la troncal Caracas para garantizar la movilidad de los usuarios durante la ejecución de las obras del Metro.

TransMilenio pide a los usuarios planear su viaje con anticipación consultando las rutas y los horarios en la TransMiApp.