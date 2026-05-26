No aparecen más de 320 mil subsidios en Bogotá para población vulnerable: concejal Rolando González

En medio de un debate de control político sobre la transición del Sisbén hacia el nuevo Registro Universal de Ingresos, que comenzará a operar en julio de 2026, el concejal por Cambio Radical, Rolando González advirtió que Bogotá no estaría preparada institucional ni operativamente para asumir los riesgos del nuevo modelo nacional de focalización social.

Uno de los principales hallazgos del debate fue la falta de trazabilidad inmediata sobre cientos de miles de transferencias monetarias enviadas a la población vulnerable mediante el programa Ingreso Mínimo Garantizado.

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Según cifras presentada por el cabildante, entre enero y marzo de 2026 se reportaron 669 mil transferencias enviadas; sin embargo, 329 mil continuaban pendientes de validación.

Los datos revelados muestran que el problema ha venido creciendo mes a mes:

Enero: 20.401 (pagos pendientes de validación).

Febrero: 75.974.

Marzo: 232.603.

El concejal también reveló que el indicador institucional de “gestión de transferencias” apenas alcanzó el 52% durante 2025. Esto significa que, de todas las transferencias enviadas a pago, solo se logró verificar como exitosas poco más de la mitad.

El debate también evidenció la alta dependencia que mantiene Bogotá frente al Sisbén para focalizar programas sociales. Solo en 2025, cerca de 946 mil millones de pesos de la oferta social de la Secretaría Distrital de Integración Social fueron asignados utilizando este instrumento. Para 2026, la cifra asciende a $952 mil millones, eso equivale al 44% de los recursos que se destinan para los programas sociales de la entidad.

Otro de los puntos centrales del debate fue la advertencia sobre el uso creciente de actualizaciones automáticas del puntaje Sisbén vía registros administrativos y no por solicitud del ciudadano.

Actualmente, el 43,2% de las personas registradas presentan actualizaciones correspondientes a 2025 y el 46,5% a 2026. Esto significa que cerca del 90% de las personas registradas en el Sisbén tuvieron modificaciones en su clasificación sin necesidad de nuevas encuestas sociales.

El concejal advirtió además que la implementación del nuevo modelo podría generar subidas automáticas en el puntaje Sisbén, que ocasionarían exclusión temporal de beneficios como el de transferencias monetarias.

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Finalmente, González hizo un llamado al Distrito y al Gobierno Nacional para:

1. Garantizar plena trazabilidad sobre cualquier modificación en la información de los ciudadanos.

2. Permitir que cada persona conozca qué entidad actualizó sus datos, qué variable cambió y cómo esto impactó su puntaje.

3. Avanzar hacia un instrumento distrital complementario de focalización social.

4. Establecer rutas rápidas de revisión para evitar suspensiones injustificadas de ayudas sociales.

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