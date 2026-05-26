Concesionario de cementerios distritales responsable del detrimento de más de $7 mil millones

La Contraloría de Bogotá profirió fallo con responsabilidad fiscal por irregularidades en la ejecución del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la sociedad Jardines de Luz y Paz S.A.S., operador de los cementerios distritales Norte, Sur, Central y Serafín.

La decisión estableció que el concesionario incumplió las obligaciones relacionadas con el manejo y centralización de los recursos provenientes de los servicios funerarios, generando un detrimento patrimonial por $7.512.777.525.

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“El manejo de los recursos públicos exige total transparencia y cumplimiento de las obligaciones contractuales. Este fallo busca proteger el patrimonio de Bogotá y garantizar que los recursos de la ciudad sean administrados correctamente”, dijo Daniel Camilo Castilla, director de Servicios Públicos de la Contraloría de Bogotá.

La investigación determinó que parte de los recursos fueron manejados en cuentas bancarias no autorizadas y mediante recaudos en efectivo que no ingresaron a las cuentas fiduciarias definidas en el contrato para la administración de los dineros públicos.

De acuerdo con el proceso fiscal, el 37,57 % del recaudo total de la concesión se realizó en efectivo directamente en las ventanillas de los cementerios, sin que esos recursos fueran trasladados a las cuentas fiduciarias oficiales.

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El fallo también ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones pertinentes.

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