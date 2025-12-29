Estamos en la recta final, esperamos operar en marzo del 2028: gerente general del Metro de Bogotá

El Metro de Bogotá para muchos es uno de los proyectos más esperados por toda la ciudadanía. Si bien al inicio trajo consigo varios problemas debido a las construcciones, hasta el momento, ha logrado avanzar dentro de lo esperado. Además, recientemente, se dio a conocer una de las noticias más significativas dentro de este proyecto: el comienzo de las primeras pruebas de los trenes de la línea 1 del Metro.

Es así que, en 6 AM de Caracol Radio, habló el gerente general del Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, quien explicó y brindó varios detalles acerca de este gran avance y a su vez, añadió información acerca de la conectividad. Asimismo, reafirmó que esto es un gran avance para la capital:

“Es una emoción muy grande porque es un hito histórico para Bogotá tener ya operando el primer tren, 1 de los 3 trenes que han llegado, el número 1 con alimentación eléctrica directa de manera autónoma, todavía en modo manual, porque estamos haciendo pruebas”.

Pruebas de la línea del Metro e inicio oficial de su funcionamiento al público

El gerente aclaró que las pruebas se realizarán de forma rutinaria junto hasta que llegue a completar los 30 trenes que forman parte del programa. Además, aseguró que este es el comienzo de la recta final de la construcción del Metro, ya que va el 30 % del final del proyecto.

Añadió que se están integrando varias operaciones para que todo siga de la mejor manera en materia de integración, destacando la labor en conjunto con las obras civiles, el material rodante, la parte eléctrica, las comunicaciones y el manejo automático de los trenes.

Incluso, dijo que se espera que dentro de un año, se consolide el proyecto, y así, comience el funcionamiento oficial:

“Esa integración es fundamental, y el cerrar el ciclo del proceso constructivo, llegar 1 a resolver todas las interfaces entre los diferentes elementos y tener una integración total del proyecto para que en marzo del 2028 empecemos a operar comercialmente”.

Financiamiento de la línea del Metro de Bogotá

También subrayó la primera línea, ya está totalmente financiada gracias a las acciones del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no existe ninguna dificultad para continuar con los pagos del Metro y con todo lo que esta construcción ha implicado, destacando a su vez, que nada de esto sería posible sin el apoyo financiero de algunas entidades bancarias como el Banco Interamericano del Desarrollo del Banco Mundial. A su vez, añadió las conexiones que habrá:

“Esto es un proceso de contratación muy interesante, es el primero que se da en Colombia y seguramente que en el escenario de Latinoamérica. Es una iniciativa privada de la firma que forma parte del consorcio de la línea 1, pero es una firma que está tan independiente que propuso extender la línea 1, hacer esa inversión y tener una contraprestación a partir del recaudo del pasaje de las 16 estaciones más 3 estaciones que serían entre la calle 72 y la calle 100 esta estación estaría una en el virrey, la otra en el nudo vial de la NQS con autopista norte y calle 93 y la otra en la calle 100″, puntualizó.

