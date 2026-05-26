Avanzan obras en los puentes que descongestionarán la Autopista Sur con av. Bosa: ya alcanzan el 44%

El proyecto de la Autopista Sur con av. Bosa alcanzó un 44 % de avance de obra y ya completó el izaje de 21 de las 32 vigas del puente que eliminará los semáforos en esta intersección y dará continuidad a la avenida Las Torres.

“Este proyecto se firmó en el 2022, y debió estar terminado en el 2025. Cuando llegamos estaba en el 6 % y ya superamos el 44 % de avance. Cuando tengamos las 32 vigas izadas, arrancaremos con los trabajos en el tablero, por donde pasarán los vehículos. Estamos trabajando para cumplir con la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán para que en el 2027 este puente esté terminado”, dijo el director del IDU, Orlando Molano.

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Para agilizar la ejecución de la obra se implementará a partir de junio la tecnología de Pipe Jacking, que permite instalar redes de servicios públicos de forma subterránea, sin necesidad de realizar excavaciones que compliquen la movilidad.

Características de los puentes en obra

El proyecto contempla la construcción de dos puentes vehiculares principales y cuatro conexiones tipo “oreja”, que mejorarán la movilidad entre la autopista Sur, la avenida Bosa, la NQS y Ciudad Bolívar.

El primer puente tendrá una longitud aproximada de 288 metros y conectará Ciudad Bolívar con Bosa, mientras que el segundo contará con cerca de 260 metros y permitirá la conexión en sentido Bosa–Ciudad Bolívar. Ambos puentes tendrán un gálibo (altura) de 5,74 metros para facilitar el paso vehicular.

Adicionalmente, el proyecto incluye cuatro orejas o conexiones vehiculares, con longitudes que oscilan entre los 80 y 113 metros, aproximadamente, las cuales permitirán los movimientos entre Ciudad Bolívar, Bosa y la Autopista Sur, mejorando la conectividad y la fluidez del tránsito en este importante corredor del sur de Bogotá.

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Además, la estructura incluye un bicipuente que conectará Bosa y Ciudad Bolívar, mejorando la movilidad de peatones y ciclistas, así como la conexión con la autopista Sur hacia Soacha y Ciudad Bolívar. La estructura tendrá cerca de 284 metros de longitud, 7 metros de ancho y una altura de 5,76 metros.

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