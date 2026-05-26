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26 may 2026 Actualizado 12:11

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Bogotá

Delincuentes que robaban celulares en centro de Bogotá fueron capturados: usaban inhibidor de señal

En medio de la huida, los hombres chocaron su vehículo en el que se movilizaban, el cual también registraba como robado.

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Los hechos ocurrieron en las últimas horas, cuando policías de la Policía Metropolitana de Bogotá, que realizaban labores de patrullaje fueron alertados sobre un grupo de personas que estaban siendo retenidas cerca al Parque Renacimiento.

Al llegar al lugar, un ciudadano manifestó que momentos antes había sido intimidado por varios hombres en la localidad de Teusaquillo. Según la víctima, los presuntos delincuentes intentaron robarle el vehículo y lo despojaron de varias pertenencias personales.

Al notar la presencia de las autoridades, los sospechosos emprendieron la huida, chocaron con otro vehículo e intentaron escapar corriendo. Gracias a la reacción policial, dos de ellos fueron capturados.

Durante el procedimiento fue recuperado un celular y, al verificar los sistemas de identificación del vehículo en el que huían, se estableció que figuraba como hurtado desde el pasado 9 de mayo de 2026. Además, dentro del automotor fue hallado un inhibidor de señal y cuatro celulares más.

Los capturados, de 21 y 22 años, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto. Es de anotar que uno de ellos presenta anotaciones por hurto.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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