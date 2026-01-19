Metro de Bogotá: ¿Cómo va la construcción de la estación número 11? Esto se sabe

Poco más de 5 años ha transcurrido desde que la Alcaldía de Bogotá confirmó la firma del acta de inicio de la construcción del Metro. Durante ese tiempo, Bogotá ha sido testigo de maquinaria, polisombras, grúas y múltiples columnas a lo largo de diferentes zonas de la ciudad.

De acuerdo con el último informe de avance del Metro de Bogotá, el proyecto se encuentra en un avance físico de 70.72% (corte diciembre del 2025). Dentro de ese avance se contemplan 9.95 km de viaducto ya construido.

¿Cómo va la construcción de la estación número 11 del Metro de Bogotá?

De acuerdo con la página web de la Alcaldía de Bogotá, la estación número 11 del Metro estará ubicada en la avenida Caracas entre calles Primera y Primera B.

Asimismo, resalta que el proyecto se enfocará en garantizar el acceso a la Fundación Hospital de la Misericordia (HOMI), una de las instituciones esenciales en el cuidado de la salud infantil.

“La Estación 11 de la Línea 1 del Metro de Bogotá estará conectada directamente con la estación Hospital de TransMilenio, ubicada en la avenida Caracas, lo que permitirá a los bogotanos y bogotanas acceder a los trenes, buses articulados y biarticulados”, destaca la Alcaldía.

Pese a que no especifica cuál es el avance físico de la construcción de esta estación, sí se adelanta que allí funcionará una Subestación Eléctrica Receptora (SER).

Estación 11 del metro. Foto: Alcaldía de Bogotá Ampliar

¿Cuándo finalizará la construcción del Metro de Bogotá?

Aunque se han alcanzado avances en la construcción de la primera línea del metro, según el alcalde Carlos Fernando Galán y el gerente general del Metro de Bogotá, la finalización y apertura comercial del proyecto se estará realizando hasta el 2028.

“Esa integración es fundamental, y el cerrar el ciclo del proceso constructivo, llegar a resolver todas las interfaces entre los diferentes elementos y tener una integración total del proyecto para que en marzo del 2028 empecemos a operar comercialmente”, aseguró Leónidas Narváez, gerente general del Metro de Bogotá.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán, en diálogo con 6 AM de Caracol Radio, ratificó esta misma fecha.

