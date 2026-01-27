Presidente Gustavo Petro pidió a EE.UU. que devuelva a Nicolás Maduro a Venezuela

Bandera de Estados Unidos, Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Fotos: Getty Images / (Photo by: Camilo Erasso/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / (Photo by Pedro Mattey/Anadolu via Getty Images)

Ad portas de la reunión en Washington con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente Gustavo Petro le pidió por primera vez que devuelva a Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado por un tribunal venezolano.

“Bombardear a Caracas, la patria de Bolívar, eso no es un acto contra Maduro, que se parecen, son iguales (con Donald Trump), pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense, ¿por qué? Porque la civilización latinoamericana es diferente a la anglosajona europea, aunque también venimos de Europa“, dijo.

#POLÍTICA Ad portas de la reunión en Washington con el mandatario Donald Trump, el presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) le pidió por primera vez que devuelva a Nicolás Maduro a Venezuela.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/UKDEfHHXr0 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 27, 2026

El mandatario colombiano también arremetió contra las Naciones Unidas, asegurando que son “incapaces” de resolver los conflictos del mundo.

“La hermandad humana supera a la ONU, incapaces ya de resolver un genocidio. Naciones Unidas se acaba porque no fue capaz de parar el genocidio en Gaza. La manera de superar eso no es con el misil sobre los pobres”, dijo.

¿Cuándo es la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump en EE.UU.?

La visita del mandatario colombiano se realizará el martes 3 de febrero en Washington, donde será recibido por Donald Trump.

Al tratarse de una visita oficial, Petro, quien está en la Lista OFAC, contará con la garantía de seguridad, movilidad y regreso a Colombia.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: