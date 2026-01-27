“Quiero ir hasta el 7 de agosto”: Benedetti sobre su posible salida de Gobierno para apoyar a Cepeda

El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió este martes a los rumores sobre su posible salida del Gobierno para sumarse a la campaña presidencial de Iván Cepeda.

Desde el Congreso, Benedetti aseguró que su intención es mantenerse en el cargo hasta el final del periodo, pero no negó hacerlo si se lo pide el presidente Gustavo Petro.

“Yo quiero ir hasta el 7 de agosto. No estoy descartando ni asegurando nada”, dijo el ministro.

Y agregó: “Yo le tengo mucho cariño al presidente. He trabajado siempre para que le vaya bien a sus ideas y, por lo tanto, al país y al gobierno. Tendría que pensarlo”.

Benedetti también se refirió al debate sobre la emergencia económica, con la que buscan cubrir el hueco fiscal que quedó en el Presupuesto General de la Nación, luego de que el Congreso no aprobara la reforma tributaria.

“Aquí no solamente hay un déficit fiscal, sino un problema para pagar la deuda. Y cuando hay que pagar la deuda, hay que ver quién paga la crisis”, dijo.