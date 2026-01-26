Partidos y candidatos de centroizquierda evalúan llamarse ‘Frente por la Vida’ de cara a consulta

Caracol Radio conoció que los partidos y candidatos presidenciales de centroizquierda evalúan cambiar el nombre del Pacto Amplio para la consulta del próximo 8 de marzo, que pasaría a llamarse ‘Frente por la Vida’.

La decisión se encuentra en revisión política y programática, luego de acuerdos preliminares entre los candidatos Juan Fernando Cristo, Roy Barreras, Iván Cepeda, Camilo Romero y Daniel Quintero.

Dichos acuerdos se alcanzaron en la antesala de la inscripción oficial de la consulta interpartidista ante el Consejo Nacional Electoral.

De esta manera, los partidos políticos cercanos al Gobierno tomarán la delantera en el calendario electoral al convertirse en el primer sector político en formalizar su consulta presidencial interpartidista, programada para el 8 de marzo.

La inscripción de la consulta del Pacto Amplio o Pacto por la Vida ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) se realizaría este 27 de enero e incluirá a Cepeda, Barreras, Romero y Quintero como aspirantes a la candidatura presidencial.

