Política

Partidos y candidatos de centroizquierda evalúan llamarse ‘Frente por la Vida’ de cara a consulta

El nombre del Pacto Amplio para la consulta del próximo 8 de marzo pasaría a llamarse ‘Frente por la Vida’.

Voto electoral, imagen de referencia - Getty Images

Voto electoral, imagen de referencia - Getty Images / krisanapong detraphiphat

Jimmy Ávila

Caracol Radio conoció que los partidos y candidatos presidenciales de centroizquierda evalúan cambiar el nombre del Pacto Amplio para la consulta del próximo 8 de marzo, que pasaría a llamarse ‘Frente por la Vida’.

Le puede interesar: Petrismo inscribiría mañana su consulta y esperan decisión de Juan Fernando Cristo

La decisión se encuentra en revisión política y programática, luego de acuerdos preliminares entre los candidatos Juan Fernando Cristo, Roy Barreras, Iván Cepeda, Camilo Romero y Daniel Quintero.

Dichos acuerdos se alcanzaron en la antesala de la inscripción oficial de la consulta interpartidista ante el Consejo Nacional Electoral.

Leer más: Pacto Histórico pide a CNE garantizar participación de Iván Cepeda en consulta del Pacto Amplio

De esta manera, los partidos políticos cercanos al Gobierno tomarán la delantera en el calendario electoral al convertirse en el primer sector político en formalizar su consulta presidencial interpartidista, programada para el 8 de marzo.

La inscripción de la consulta del Pacto Amplio o Pacto por la Vida ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) se realizaría este 27 de enero e incluirá a Cepeda, Barreras, Romero y Quintero como aspirantes a la candidatura presidencial.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

Bogotá

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad