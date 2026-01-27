“El sistema está en contra mía y ha hecho de todo para sacarme del juego”: Daniel Quintero

En las últimas horas la Registraduría Nacional del Estado Civil negó la inscripción de Daniel Quintero como precandidato presidencial en la consulta de la izquierda, prevista para el próximo 8 de marzo, y trasladó el caso al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que defina la situación jurídica de los demás aspirantes.

La inscripción fue realizada este martes 27 de enero por sectores de izquierda que buscan participar en la consulta interpartidista, mediante la cual los ciudadanos afines a ese espectro político elegirán a su candidato presidencial. El mecanismo quedó oficialmente registrado bajo el nombre de Frente por la Vida.

En ese sentido, Daniel Quintero, habló en el programa Dos Puntos sobre su futuro político y lo que vendrá con la consulta interpartidista.

“Los partidos que hacen parte del Frente por la Vida, inscribieron mi nombre para participar en la consulta, lo raro aquí, es que el registrador dijo que nos iba a dejar inscribir que era competencia del CNE y el CNE dijo a su vez que era su competencia decidir sobre ese tema, pero hoy en un movimiento muy extraño, la registraduría tomó la decisión de rechazar mi inscripción de manera muy particular, lo que en mi concepto es un movimiento claramente político, hay unos intereses detrás de eso”, dijo el candidato.

Dijo que enviarán una comunicación al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que sean ellos quienes tomen la decisión y se acatará la decisión que se tome.

“Es evidente que a nosotros no nos dejan participar porque representamos un cambio profundo en la política y les da miedo que nosotros estemos ahí porque saben que podemos ganar”, afirmó Quintero.

Comentó en Dos Puntos que, su inscripción previa quedó sin efecto cuando un fallo de tutela eliminó sus efectos, incluso el CNE, reconoció en una de sus resoluciones que el Pacto Histórico no había escrito a sus candidatos, cabe recordar que ese momento Quintero se había inscrito con este partido político.

“Me sorprende que la Registraduría que ya había dicho que me dejaba inscribir, ahora no me deje llegar a la elección de forma natural como se esperaba, en Colombia es muy difícil hacer política, porque la gente que quiere cambiar este país, le ponen trabas. El sistema ha hecho de todo para sacarme del juego”, puntualizó Daniel Quintero.

Para finalizar, Daniel Quintero, comentó que recibió un mensaje del PTC (Partido de los trabajadores) en el que le dan una noticia que estará anunciando próximamente.

