Candidato presidencial Iván Cepeda llegará a Cúcuta

Cúcuta

Militantes del partido de gobierno y varias organizaciones sociales y políticas que respaldan la candidatura de Iván Cepeda Castro se alistan para recibir al dirigente político en la frontera.

El líder del progresismo llegará a reunirse con lideres sociales, dirigentes políticos, movimientos sociales de la región del Catatumbo.

La agenda se desarrollará inicialmente con los medios de comunicación y luego un gran encuentro que se desarrollará en el Club Cazadores de la ciudad de Cúcuta.

Las autoridades en esta capital empezaron a trazar las medidas de seguridad y protección para el candidato presidencial.

Iván Cepeda lidera hoy las consultas y encuestas que se han venido desarrollando con miras a las elecciones presidenciales en el país.