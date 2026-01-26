Cúcuta

Candidato presidencial Iván Cepeda llegará a Cúcuta

El dirigente político cumplirá agenda en la zona de frontera

Iván Cepeda 7 Foto (Caracol Radio).

Iván Cepeda 7 Foto (Caracol Radio).

Cúcuta

Militantes del partido de gobierno y varias organizaciones sociales y políticas que respaldan la candidatura de Iván Cepeda Castro se alistan para recibir al dirigente político en la frontera.

El líder del progresismo llegará a reunirse con lideres sociales, dirigentes políticos, movimientos sociales de la región del Catatumbo.

La agenda se desarrollará inicialmente con los medios de comunicación y luego un gran encuentro que se desarrollará en el Club Cazadores de la ciudad de Cúcuta.

Las autoridades en esta capital empezaron a trazar las medidas de seguridad y protección para el candidato presidencial.

Iván Cepeda lidera hoy las consultas y encuestas que se han venido desarrollando con miras a las elecciones presidenciales en el país.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad