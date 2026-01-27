Expectativa en el Valle del Cauca por reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump

El presidente Gustavo Petro confirmó que el próximo 3 de febrero sostendrá una reunión con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de fortalecer los temas de interés común y la cooperación bilateral.

Según explicó el jefe de Estado, el encuentro permitirá que las autoridades estadounidenses conozcan de primera mano las acciones que viene adelantando en la lucha contra el narcotráfico y, en particular, contra el tráfico de cocaína.

Además del combate al narcotráfico, se espera que en la agenda también se aborden temas relacionados con seguridad e inversión social, considerados claves para el desarrollo del país.

Desde el Valle del Cauca, la autoridad departamental calificó la reunión como estratégica para Colombia, destacando su impacto en la inversión extranjera, el fortalecimiento empresarial y la generación de empleo que se deriva de la cooperación internacional.

Asimismo, la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, insistió en la importancia de que estos diálogos incluyan a los gobiernos departamentales.

“Yo he venido insistiendo que todas esas conversaciones también tienen que incluir a los gobiernos subnacionales, a las regiones que somos los que vivimos todos los días la problemática en cada uno de los territorios y sabemos qué pasa, allí podemos también generar propuestas y argumentos para que Estados Unidos entienda que este es un país que necesita la cooperación de ellos”, expresó la gobernadora.

La mandataria agregó que es fundamental que el presidente Gustavo Petro mantenga buenas relaciones internacionales, especialmente con países como Estados Unidos y Ecuador, por su impacto económico en la región.

Por ejemplo, Ecuador es el segundo socio internacional comercial para el Valle del Cauca y cualquier afectación en esa relación podría tener consecuencias directas en el empleo y el costo de vida.

“Para nosotros ese 30% eso va a encarecer los productos, va a generar menos empleo y eso es lo que tenemos nosotros que proteger, nuestro empleo, nuestro bienestar, el bienestar de la gente y de la comunidad. Se va a aumentar los precios a los consumidores y lo que tiene que ver con las exportaciones”, explicó la gobernadora Dilian Toro.