Aranceles, migrantes y lucha contra el narcotráfico: los temas que han enfrentado a Petro y Trump

En los últimos meses, han surgido tensiones entre los presidentes Gustavo Petro, de Colombia y Donald Trump, de Estados Unidos.

Estas crisis diplomáticas han estado relacionadas con medidas económicas, desacuerdos acerca de migrantes y diferencias en torno a conflictos internacionales, entre otros.

En Caracol Radio le contamos con detalles cuales han sido los temas que han enfrentado a los mandatarios a lo largo de su relación diplomática.

Migración y aranceles

La tensión pública entre ambos jefes de estado comenzó en enero del 2025, cuando Petro rechazó la llegada de aviones militares estadounidenses con colombianos deportados.

El mandatario colombiano argumentó de que debían ser tratados con dignidad y respeto, refiriéndose al hecho de que viajaban esposados.

Los EEUU no pueden tratar como delincuentes a los migrantes Colombianos.



Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio.



EEUU debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 26, 2025

En respuesta, Trump anunció que impondría a Colombia aranceles del 25% sobre sus productos y amenazó con elevarlos al 50% en caso de no haber cambios en su postura.

Muchos analistas interpretaron esta medida del mandatario republicano como una respuesta a las decisiones de Petro. Después, Colombia aceptó el retorno de sus ciudadanos bajo protocolos acordados con Estados Unidos, lo que llevó a este último a no implementar los aranceles anunciados.

Narcotráfico: Sanciones y acusaciones

A finales de 2025, la relación se complicó aún más por la lucha antidrogas.

Trump llegó a describir a Petro como un “líder del narcotráfico” y afirmó que en Colombia había “fábricas de cocaína” cuyas drogas llegaban a Estados Unidos.

El 24 de octubre de 2025, la administración estadounidense impuso sanciones a Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, al incluirlos en la llamada ‘Lista Clinton’ de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) debido al fracaso en frenar la producción de cocaína.

Ante la situación, Petro rechazó las acusaciones y respondió que su Gobierno había roto récords en incautaciones de droga.

Ataques en el Caribe y límites de la soberanía

Un elemento que complicó las diferencias fue la serie de ataques militares que hizo Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico en la operación Lanza del Sur, la cual estaba destinada a combatir el narcotráfico por vías marítimas.

Petro interpretó estos ataques como violaciones a la soberanía regional y solicitó investigaciones contra los funcionarios estadounidenses involucrados. Esto, bajo el argumento de que en algunos casos las víctimas eran pescadores o ciudadanos comunes y no traficantes.

Este choque fue uno de los que subrayaron las diferencias entre los métodos antidrogas de ambos países. Asimismo, puso en el centro del debate internacional el tema de la seguridad regional.

Discrepancias en el tema Israel - Palestina

El conflicto entre Israel y Palestina es uno de los temas que más discordancias le ha traído a Estados Unidos con muchos países del mundo y Colombia no fue la excepción.

Petro es uno de los líderes de América que han sido más críticos de las políticas de Israel al ser enfático en denunciar el apoyo estadounidense a la campaña militar israelí en Gaza, cosa que ha generado choques verbales entre los mandatarios.

Aunque Trump ha defendido tradicionalmente las acciones de Israel en Gaza, el presidente colombiano, en escenarios internacionales como la Asamblea General de la ONU, ha cuestionado las acciones de los estadounidenses.

Incluso, en una marcha pro-palestina, el mandatario pidió a las fuerzas norteamericanas desobedecer a Trump, una acción que le terminó costando su visa.

Intervención militar y derecho internacional

La disputa entre los dos mandatarios escaló para el mes de diciembre de 2025 y enero de 2026. Tras la captura de Nicolás Maduro, Trump advirtió a Petro que podría ser “el siguiente” si Colombia no atendía problemas estructurales de drogas e inseguridad.

Por su parte, Petro defendió la soberanía de Colombia y acusó a la Casa Blanca de haber violado el derecho internacional de Venezuela, mezclando argumentos legales con llamados a la opinión pública internacional.

