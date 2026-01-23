Banderas de EE.UU. y Colombia, Donald Trump y Gustavo Petro. Fotos: Getty Images / (Photo by Sarah L. Voisin/The Washington Post via Getty Images) / (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

Visita Petro a Trump será oficial: EE.UU. garantizará seguridad y regreso del mandatario a Colombia

Vanessa de la Torre reveló que la visita del presidente Gustavo Petro a Donald Trump en Estados Unidos tendrá el carácter de oficial, por lo que EE.UU. le garantizará al mandatario colombiano la seguridad, la movilidad y el regreso a Colombia a pesar de estar en la Lista OFAC.

Entre los temas que abordarán Trump y Petro el 3 de febrero en Washington están: lucha contra las drogas, cooperación económica para incrementar inversión de Estados Unidos en Colombia y libre tránsito.

A esto se suma que el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, destacó la llamada entre la canciller Rosa Villavicencio y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“Ambos funcionarios hablaron en vista de la próxima reunión bilateral presidencial en febrero, donde el presidente Trump y el presidente Petro continuarán avanzando en temas de importancia mutua entre Estados Unidos y Colombia”, dijo.

¿Qué es la Lista OFAC?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), oficina del Departamento del Tesoro de ese país, es la entidad encargada de identificar a países, terroristas y narcotraficantes que puedan ser objeto de sanciones, de acuerdo con las leyes de EE.UU.

La Lista Clinton es una referencia o guía que tienen los países para identificar estos actores ilegales.

