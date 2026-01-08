Trump confirma reunión con Petro en la Casa Blanca y dice que fue un “gran honor hablar con él”

Bogotá D. C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que contempla reunirse con su par colombiano, Gustavo Petro, tras mantener una llamada telefónica este miércoles, 7 de enero.

El contacto se produjo en medio de las tensiones entre ambos Gobiernos por las reiteradas críticas de Trump al mandatario colombiano y el rechazo de Petro al operativo militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el sábado 3 de enero.

Trump no sólo confirmó la conversación, sino que la calificó como un “honor” y aseguró que fue Petro quien lo llamó, en lo que supondría un desescalamiento del tono entre ambos gobernantes.

“Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente”, indicó.

De acuerdo con el mandatario republicano, su secretario de Estado, Marco Rubio, y la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, “están realizando los arreglos necesarios” para concretar la reunión que se desarrollaría en la Casa Blanca.

A través de su red Truth Social, Trump señaló que “fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”.

Desescalamiento en las tensiones entre los gobiernos de Donald Trump y Gustavo Petro

Previo a su primera llamada entre críticas y tensiones mutuas, Trump había llegado a calificar a Petro de ser “muy hostil” o de decir que sería el siguiente, en referencia a sus operativos antinarcóticos que desembocaron en la captura de Maduro el fin de semana pasado.

El mandatario estadounidense ha dicho del Gobierno de Bogotá que ha sido insuficiente su lucha contra el tráfico de drogas y ha insinuado incluso que una operación similar a la realizada en Venezuela “suena bien” también para Colombia, una retórica que ha provocado rechazos oficiales en la capital colombiana.

Este martes, en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Colombia expresó su rechazo a las amenazas de Trump como una injerencia inaceptable en la soberanía nacional y repudiaron las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, argumentando que tales políticas vulneran el derecho internacional.

La postura de Bogotá ante la OEA subraya la defensa de la soberanía regional y la condena de cualquier acción que perciban como agresiva o desestabilizadora en América Latina.

En caso de una reunión, actualmente Petro no podría viajar a EE.UU. porque Trump le retiró la visa en septiembre de 2025, luego de la estancia del mandatario colombiano en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde criticó fuertemente a la Administración de Estados Unidos por sus políticas regionales y su papel en Gaza.