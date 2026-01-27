Creemos, movimiento de Fico, apoyaría la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella

Medellín, Antioquia

El movimiento político Creemos, que lidera el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, apoyaría la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, según fuentes cercanas a las conversaciones políticas que se han sostenido en los últimos días.

La decisión se habría tomado luego de dos reuniones realizadas en menos de una semana. La primera se llevó a cabo en Barranquilla y la segunda en Medellín, en el sector de Las Palmas, donde se habría consolidado el acuerdo político de cara a las elecciones presidenciales y legislativas.

Creemos busca recuperar su personería jurídica a través de las elecciones al Congreso de la República. Para el Senado, el movimiento tendría como candidata a Juliana Gutiérrez Zuluaga, hermana del alcalde de Medellín. Para la Cámara de Representantes por Antioquia figuran nombres como Simón Molina, exconcejal y exsecretario de la administración municipal; Luis Guillermo Patiño, exsecretario; el general Camacho, y José Miguel Zuluaga.

Alianza con sectores políticos de la Costa Caribe

La eventual unión política también incluiría la adhesión de la casa Char, grupo político que actualmente gobierna la Alcaldía de Barranquilla y que mantiene una alta influencia electoral en la región Caribe. Esta alianza buscaría fortalecer la estructura nacional de la campaña presidencial de De la Espriella y asegurar respaldo territorial en dos de los principales centros electorales del país.

De acuerdo con lo conocido, esta semana se darían los primeros actos públicos en los que Abelardo de la Espriella aparecería acompañado por los candidatos al Congreso del movimiento Creemos. El primer evento estaría previsto para el miércoles 28 de enero.

Puentes con el uribismo en Antioquia

En paralelo, se estarían explorando acercamientos con sectores del uribismo en Antioquia. Aunque el Centro Democrático cuenta con su propia precandidata presidencial, Paloma Valencia, las conversaciones apuntarían a una eventual adhesión por razones de viabilidad electoral, especialmente de cara a una primera vuelta presidencial.

Las fuentes indican que el objetivo sería consolidar un bloque político con alto poder regional en Antioquia, capaz de incidir de manera determinante en el resultado de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.