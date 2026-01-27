Fiscalía dice que exdirector del Área Metropolitana facilitó envío de dinero a campañas políticas

Medellín

Este lunes se llevó a cabo la audiencia de formulación e imputación de cargos contra Juan David Palacio Cardona , exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2020-2023), y las exdirectoras ambientales Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla. Los cargos son: peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

Durante la audiencia, el fiscal hizo un recuento de los presuntos delitos cometidos por los exfuncionarios en los seis contratos que los vinculan en supuestos sobrecostos en dichos contratos que habrían sido entregados de manera directa al cuerpo de bomberos de Itagüí. Estos habían permitido, según el ente investigador, apropiarse de recursos públicos. Estos tendrían unas destinaciones específicas, en lo que calificó como un “Grupo Delincuencial Organizado”. Según la fiscalía, con las dos conductas imputadas, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, Juan David Palacio Cardona “facilitó la apropiación indebida de dineros públicos que fueron desviados hacia fines distintos a los previstos, incluyendo campañas políticas”, manifestó el funcionario.

También indicó que la pena que podrían pagar los tres señalados y, de ser hallados culpables, un juez de conocimiento podría condenarlos a penas que oscilan entre los 144 y 270 meses de prisión.

Caso Juan Alberto Henao Cardona

Sobre el extesorero de la entidad Área Metropolitana, el fiscal lo acusa de al menos 15 conductas ilegales que están relacionadas con falsedad en documento privado, con lo que habría permitido la presunta acción ilegal del ordenado del gasto, el señor Palacio Cardona, y sus dos subalternas, nombradas por él para llevar a cabo el presunto entramado ilegal.

“Es presuntamente responsable del delito de falsedad en documento privado en concurso homogéneo en 15 eventos de conformidad con lo establecido en el artículo 289 del Código Penal en calidad de autor, artículo 29 del Código Penal, verbo falsificar y usar”, agregó el funcionario de la fiscalía.

Esta persona podría ser condenada a pagar entre 64 y 216 meses de prisión.

Consideraciones de las partes

El ministerio público y los abogados de los imputados solicitaron más argumentos a la fiscalía y profundizar más en el argumento con el que califica el presunto accionar de los imputados que supuestamente hacen parte de un “Grupo Delincuencia Organizado”. Los juristas piden a la fiscalía que retire ese adjetivo.

Audiencia aplazada

El juez de la audiencia de imputación y formulación de cargos en el caso de Juna David Palacios y dos subdirectoras ambientales del (AMVA) aplazó la audiencia para este martes a las 2:30 p.m.