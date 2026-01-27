Concurso CNSC: más de 1.100 vacantes de para trabajar en la DIAN con salarios de hasta $17 millones

La Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC) abrió una convocatoria con 1.142 vacantes laborales como servidor de planta en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Las inscripciones van del 28 de enero al 6 de febrero.

Los empleos son de nivel asistencial (79), técnico (308) y profesional (755), por lo que la elección del personal se realizará mediante el proceso de selección DIAN 2676.

Desde la CNSC destacan que es el primer concurso de méritos que ofrece ofertar el 7 % de las vacantes para personas con discapacidad.

Cabe destacar que cada proceso en la CNSC es diferente a los demás, puesto que es para la DIAN, por lo que tiene el propósito de fortalecer la carrera administrativa y garantizar la transparencia en la escogencia y el acceso al empleo en el sector público.

“En el proceso de selección DIAN 2676 se ofertan vacantes que no pueden ser provistas mediante el uso de listas de elegibles, teniendo en cuenta el estudio técnico realizado por la CNSC. Esto se debe a que dichos cargos requieren perfiles y características específicas que solo pueden ser cubiertos a través de un concurso abierto, garantizando así la igualdad de condiciones para todos los aspirantes”, explica la entidad.

De otro lado, las áreas del conocimiento que son requeridas en esta oferta son: administración, economía, derecho, comunicación social, psicología, sociología, contaduría pública, ingenierías, lenguas modernas, entre otras.

Asimismo, se ofrecen 276 vacantes para jóvenes sin experiencia y que buscan su primer empleo en el sector público colombiano. “Una gran oportunidad para ingresar a una de las entidades más queridas por los colombianos”.

Salario en los empleos ofertados por la CNSC para la DIAN

Nivel asistencial: hasta $4.1 millones

hasta $4.1 millones Nivel técnico: hasta $7.1 millones

hasta $7.1 millones Nivel profesional: hasta $17.6 millones

¿Se debe pagar algo para la inscripción en el concurso de la CNSC?

Sí. Las personas que estén interesadas deben realizar la inscripción en el SIMO, además de pagar los derechos participación correspondientes al nivel al que desea aplicar. El dinero debe ser girado en sucursales Bancolombia, corresponsales bancarios, por PSE o en el botón Bancolombia.

Para nivel técnico y asistencial: $58.400

Para otros niveles: $87.550

Departamentos en los que está abierta la convocatoria de la CNSC

Amazonas: 4 vacantes

4 vacantes Antioquia: 88 vacantes

88 vacantes Arauca: 6 vacantes

6 vacantes San Andrés, Providencia y Santa Catalina: 8 vacantes

8 vacantes Atlántico: 66 vacantes

66 vacantes Bogotá: 475 vacantes

475 vacantes Boyacá: 14 vacantes

14 vacantes Bolívar: 41 vacantes

41 vacantes Caldas: 17 vacantes

17 vacantes Caquetá: 4 vacantes

4 vacantes Casanare: 8 vacantes

8 vacantes Cauca: 15 vacantes

15 vacantes Cesar: 20 vacantes

20 vacantes Chocó: 4 vacantes

4 vacantes Córdoba: 23 vacantes

23 vacantes Cundinamarca: 10 vacantes

10 vacantes Guainía: 1 vacantes

1 vacantes Huila: 9 vacantes

9 vacantes La Guajira: 17 vacantes

17 vacantes Magdalena: 26 vacantes

26 vacantes Meta: 10 vacantes

10 vacantes Nariño: 19 vacantes

19 vacantes Norte de Santander: 29 vacantes

29 vacantes Putumayo : 3 vacantes

: 3 vacantes Quindío: 18 vacantes

18 vacantes Risaralda: 14 vacantes

14 vacantes Santander: 36 vacantes

36 vacantes Sucre: 19 vacantes

19 vacantes Tolima: 23 vacantes

23 vacantes Valle del Cauca: 113 vacantes

Paso a paso para inscribirse al concurso de la CNSC

Ingrese a https://www.cnsc.gov.co/convocatorias/dian-2676?field_tipo_de_contenido_convocat_target_id=65 y consulte las reglas del proceso de selección. Entre a la página web y haga clic en el sistema de registro SIMO. Si no tiene una cuenta, regístrese. Anote su usuario y contraseña para no olvidarlo. Consulte el empleo que se ajusta a su perfil profesional e identifique el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera correspondiente. Allí encontrará la información general del cargo (dependencia, ciudad o municipio, número de vacantes), entre otros. En el panel de control digite el número de la OPEC o seleccione la lista desplegable del campo convocatoria. Seleccione la vacante que le interesa y acceda al formulario. Le saldrán las opciones de pago de los derechos de participación. Tras realizar el pago, debe formalizar su aspiración en el botón Inscripción. Verifique la información y haga clic en ‘aceptar’.

