Listos los topes para declarar renta 2026, según la DIAN: Verifique valores, fechas y NIT

Como es habitual, muchos colombianos deben presentar su declaración de renta con el objetivo de rendir cuentas sobre los bienes, movimientos financieros y ganancias obtenidas durante el último año calendario. Sin embargo, esto se hace a partir de unos topes que establece la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Cada uno de ellos se define a partir de la Unidad de Valor Tributario (UVT) que entrega la Dian para estandarizar el cálculo de los impuestos a lo largo del año, así como sus respectivas sanciones. Para este 2026, quedó fijado en 52.374 pesos, teniendo en cuenta el valor de la inflación reportado por el Dane.

¿Quiénes deben presentar su declaración de renta en Colombia?

El Estatuto Tributario define quiénes son los ciudadanos que deben declarar renta en Colombia. Para el año 2026, quedaron establecidas las siguientes condiciones:

Quienes hayan tenido ingresos iguales o superiores a los 1.400 UVT durante el 2025.

durante el 2025. Quienes cuenten con un patrimonio bruto igual o mayor a 4.500 UVT hasta el 31 de diciembre de 2025.

hasta el 31 de diciembre de 2025. Quienes hayan realizado consumos en su tarjeta de crédito por montos superiores a los 1.400 UVT durante el 2025.

durante el 2025. Quienes hayan realizado a nivel general compras o consumos superiores a los 1.400 UVT durante el 2025.

durante el 2025. Quienes hayan hecho consignaciones por un valor acumulado que iguale o supere los 1.400 UVT a lo largo del 2025.

Con base en estos criterios, un ciudadano puede determinar si debe presentar su declaración de renta en este 2026 en las fechas límite que establece la Dian por medio del calendario tributario.

¿Cómo quedan ajustados los topes para declarar renta en 2026?

En ese orden de ideas, los topes para declarar renta en Colombia durante este 2026 quedan definidos de la siguiente manera:

Ingresos iguales o superiores a los 73.323.600 pesos durante el 2025.

durante el 2025. Patrimonio bruto igual o mayor a los 235.683.000 pesos hasta el 31 de diciembre de 2025.

hasta el 31 de diciembre de 2025. Consumos en tarjetas de crédito por montos superiores a los 73.323.600 pesos durante el 2025.

durante el 2025. Compras o consumos superiores a los 73.323.600 pesos durante el 2025.

durante el 2025. Consignaciones acumulados por una cifra de 73.323.600 pesos a lo largo del 2025.

Si un ciudadano ha realizado algunos de estos movimientos financieros por los topes establecidos para el 2026, deberá llevar a cabo su respectiva declaración de renta en las fechas que indica el calendario tributario en Colombia.

¿Cuándo se deberá cumplir con la declaración de renta?

De acuerdo al calendario tributario publicado por la Dian, las personas naturales deberán presentar su declaración de renta entre el 12 de agosto y el 26 de octubre, además de realizar el pago correspondiente. El plazo máximo se define a partir de los dos últimos dígitos del NIT, comenzando por los que finalizan en 01 y 02, y así sucesivamente.

Cabe recordar que si una persona no presenta a tiempo su declaración de renta, deberá enfrentar una sanción equivalente al 5% de su impuesto, la cual puede aumentar por cada mes o fracción de mes de retraso. Asimismo, si no la presenta, esta infracción aumenta al 20%.