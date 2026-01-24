Prosperidad Social otorga $140 millones a estos grupos del Sisbén: Requisitos y cómo aplicar

Prosperidad Social presentó oficialmente el nuevo programa de Inclusión Financiera para la Economía Popular, el cual entra en funcionamiento a partir de enero de 2026. La entidad explicó en un comunicado que a través de este se busca impulsar y facilitar el acceso a crédito para emprendedores en el ámbito de la economía popular.

El director del DPS, Mauricio Rodríguez Amaya, señaló que el programa surge de la mano del Banco Agrario y el Fondo Nacional de Garantías (FNG). El mayor atractivo del mismo es la oportunidad de acceder a créditos de hasta 80 SMMLV, correspondientes en el 2026 a 140 millones de pesos.

Adicionalmente, los beneficiarios de este crédito contarán con los siguientes beneficios:

Tasas de interés preferenciales

Compensación del 14 % del valor desembolsado por buen hábito de pago

por buen hábito de pago Participación en módulos de educación económica y financiera

Implementación de un plan de inversión

Garantía del FNG por el 90 % del valor del crédito, sin costo para el solicitante, con costo asumido por el DPS.

¿Qué grupos del Sisbén pueden acceder al crédito de Prosperidad Social?

Prosperidad Social aclaró que el programa de créditos para la economía popular está destinado a unidades productivas asociativas, las cuales deben estar conformadas por al menos tres personas. Del total de integrantes, el 61 % debe pertenecer a los siguientes grupos poblacionales:

Grupos del Sisbén IV: A01 al A05, B01 al B07 y C01 al C08, que corresponden a ciudadanos en situación de vulnerabilidad. y pobreza .

A01 al A05, B01 al B07 y C01 al C08, que corresponden a . Colombianos inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV) , con estado incluido y reportado por la Unidad para las Víctimas.

, con estado incluido y reportado por la Unidad para las Víctimas. Población de las comunidades y resguardos indígenas certificada en la información censal avalada por el Ministerio del Interior o por la respectiva autoridad indígena.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse?

El DPS, que aporta hasta 37.500 millones de pesos al convenio de realización de este programa, informó que el formulario para inscribirse al mismo estará disponible hasta agotarse los recursos.

Así las cosas, para aplicar al crédito deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Tener diligenciado el formulario que aparece publicado en la página de Prosperidad Social, por parte del representante legal de la unidad productiva asociativa participante. Contar con los siguientes documentos a disposición para anexarlos a la solicitud: